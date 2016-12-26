Rafet El Roman O Ses Türkiye yarışmacısı Peren Fildişi ile Instagram’da tanıştı

Rafet El Roman’ın yeni gözdesi O Ses Türkiye yarışmasının sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken ismi Peren… El Roman, “Yarışmada görüp, etkilendim” dediği yarışmacıya sosyal medya hesabından ulaştı ve birlikte proje yapmak için kollarını sıvadı.
Arnavutköy’de görüntülenen ikili, mekân çıkışında genç kadına sarılarak poz verdi. Ünlü şarkıcı, “Peren'i ‘O Ses Türkiye'de gördüm ve etkilendim. Ona Instagram'dan direkt mesaj attım, tanıştık. Şimdi kendisine güzel bir proje hazırlıyoruz” dedi. Peren ise Rafet El Roman için “Harika ve yakışıklı biri” diye konuştu.
Peren Fildişi ise sosyal medyadan El Roman’la fotoğrafını paylaşarak, “Hem huzur veren hem de disiplinli bir müzik insanıyla çalışmak. ‘Hata Benim’in stüdyo çalışmalarından” notunu düştü.
Eski eşi Tuba Altıntop’un müzik kariyerine destek verip vermeyeceği yönündeki sorulara Rafet El Roman “Aman onu hiç konuşmayalım. Boşverin. Çocuklarımın annesi kendisi ama müziği anlamında ona yorum yapmayacağım” yanıtını verdi.