22 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre haftalardır reytin sıralamasında yarışan Vatanım Sensi ve Cesur ve Güzel'de lider Vatanım Sensin oldu. Fox Ana Haber ise üçüncü sıradaydı.

Reyting sonuçları 22 Aralık: Vatanım Sensin ve Cesur ve Güzel yarışında galip kim?

22 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre haftalardır reytin sıralamasında yarışan Vatanım Sensi ve Cesur ve Güzel'de lider Vatanım Sensin oldu. Fox Ana Haber ise üçüncü sıradaydı.

İlk bölümlerinden itibaren izleyiciyi ekran başına toplayan ve kendi kitlesini oluşturan Vatanım Sensin dizisi ve Cesur ve Güzel dizisi arasında yaşanan tatlı rekabette bu hafta Vatanım Sensin oldu. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber ise üçüncü oldu.

Reyting raporuna göre Düğün Dernek 2 dördüncü sıraya yerleşirken, Show Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Vatanım Sensin Özet, ATV Ana Haber, Düğün Dernek 2 ve Yıldızlar Karması maçı girdi. İşte 22 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG LİSTESİ 22 ARALIK