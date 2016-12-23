Reyting sonuçları 22 Aralık: Vatanım Sensin ve Cesur ve Güzel yarışında galip kim?

İlk bölümlerinden itibaren izleyiciyi ekran başına toplayan ve kendi kitlesini oluşturan Vatanım Sensin dizisi ve Cesur ve Güzel dizisi arasında yaşanan tatlı rekabette bu hafta Vatanım Sensin oldu. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber ise üçüncü oldu.
Reyting raporuna göre Düğün Dernek 2 dördüncü sıraya yerleşirken, Show Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Vatanım Sensin Özet, ATV Ana Haber, Düğün Dernek 2 ve Yıldızlar Karması maçı girdi. İşte 22 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|RTG
|SHARE
|1
|VATANIM SENSIN
|KANAL D
|8.92
|21.53
|2
|CESUR VE GUZEL
|STAR TV
|6.64
|16.12
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|5.44
|16.66
|4
|DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S)
|TV8
|4.91
|12.06
|5
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|4.33
|13.45
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|4.25
|27.36
|7
|VATANIM SENSIN (OZET)
|KANAL D
|4.17
|11.21
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|04.08
|12.45
|9
|DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR)
|TV8
|3.65
|11.01
|10
|YILDIZLAR KARMASI SEHITLERE SAYGI OZEL
|TRT 1
|3.38
|8.56
|11
|YETER
|ATV
|3.33
|8.4
|12
|CESUR VE GUZEL (OZET)
|STAR TV
|3.28
|8.81
|13
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|3.21
|10.12
|14
|ESRA EROL’DA
|ATV
|2.99
|13.71
|15
|HAVA DURUMU
|ATV
|2.41
|6.69
|16
|SICAK GELISME
|KANAL D
|2.27
|7.79
|17
|CESUR YUREK
|SHOW TV
|2.21
|5.56
|18
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|2.2
|11.94
|19
|KANAL 7 HABER SAATI
|KANAL 7
|2.14
|7.97
|20
|UMUDA KELEPCE VURULMAZ
|FOX TV
|02.08
|5.25