Reyting sonuçları 23 Aralık: Güldür Güldür yeni bölüm birinci!

23 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre Güldür Güldür Show ilk sıraya yerleşirken onu O Ses Türkiye ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber takip etti.

23 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre Güldür Güldür Show ilk sıraya yerleşirken onu O Ses Türkiye ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber takip etti.

Güldürü ve eğlence programı Güldür Güldür Show dün akşamın birincisi oldu, O Ses Türkiye adlı şarkı yarışması ise ikinci sırada yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber ise üçüncü oldu.

Reyting raporuna göre Güldür Güldür Show özeti dördüncü sıraya yerleşirken, Arka Sokaklar beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Show Ana Haber, Arka Sokaklar Özet, Kiralık Aşk, Aşk ve Mavi ve Kanal D ana Haber girdi. İşte 23 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 23 ARALIK