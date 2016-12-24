Reyting sonuçları 23 Aralık: Güldür Güldür yeni bölüm birinci!

Güldürü ve eğlence programı Güldür Güldür Show dün akşamın birincisi oldu, O Ses Türkiye adlı şarkı yarışması ise ikinci sırada yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber ise üçüncü oldu.
Reyting raporuna göre Güldür Güldür Show özeti dördüncü sıraya yerleşirken, Arka Sokaklar beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Show Ana Haber, Arka Sokaklar Özet, Kiralık Aşk, Aşk ve Mavi ve Kanal D ana Haber girdi. İşte 23 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|RTG
|SHARE
|1
|GULDUR GULDUR SHOW
|SHOW TV
|6.87
|16.98
|2
|O SES TURKIYE
|TV8
|06.04
|15.41
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|5.62
|17.09
|4
|GULDUR GULDUR SHOW OZET
|SHOW TV
|5.59
|15.6
|5
|ARKA SOKAKLAR
|KANAL D
|5.5
|13.88
|6
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|4.92
|15.04
|7
|ARKA SOKAKLAR (OZET)
|KANAL D
|3.98
|10.82
|8
|KIRALIK ASK
|STAR TV
|3.95
|9.87
|9
|ASK VE MAVI
|ATV
|3.8
|9.66
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|3.74
|11.2
|11
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|3.62
|25.68
|12
|ATV ANA HABER
|ATV
|3.28
|9.98
|13
|HABER ONU
|SHOW TV
|2.96
|10.03
|14
|ESRA EROL’DA
|ATV
|2.95
|12.99
|15
|O SES TURKIYE OZET
|TV8
|2.91
|8.47
|16
|MUHTESEM YUZYIL KOSEM
|FOX TV
|2.7
|6.8
|17
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|2.48
|13.11
|18
|SICAK GELISME
|KANAL D
|2.38
|7.73
|19
|ASK VE MAVI (OZET)
|ATV
|2.28
|6.32
|20
|ADINI SEN KOY
|TRT 1
|2.19
|7.75