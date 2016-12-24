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Reyting sonuçları 23 Aralık: Güldür Güldür yeni bölüm birinci!

23 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre Güldür Güldür Show ilk sıraya yerleşirken onu O Ses Türkiye ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber takip etti.
15:4824 Aralık 2016
Magazin
Reyting sonuçları 23 Aralık: Güldür Güldür yeni bölüm birinci!
23 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre Güldür Güldür Show ilk sıraya yerleşirken onu O Ses Türkiye ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber takip etti.

Güldürü ve eğlence programı Güldür Güldür Show dün akşamın birincisi oldu, O Ses Türkiye adlı şarkı yarışması ise ikinci sırada yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber ise üçüncü oldu.
Reyting raporuna göre Güldür Güldür Show özeti dördüncü sıraya yerleşirken, Arka Sokaklar beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Show Ana Haber, Arka Sokaklar Özet, Kiralık Aşk, Aşk ve Mavi ve Kanal D ana Haber girdi. İşte 23 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 23 ARALIK

SIRABAŞLIKKANAL ADIRTGSHARE
1GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV6.8716.98
2O SES TURKIYETV806.0415.41
3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.6217.09
4GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV5.5915.6
5ARKA SOKAKLARKANAL D5.513.88
6SHOW ANA HABERSHOW TV4.9215.04
7ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D3.9810.82
8KIRALIK ASKSTAR TV3.959.87
9ASK VE MAVIATV3.89.66
10KANAL D ANA HABERKANAL D3.7411.2
11MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV3.6225.68
12ATV ANA HABERATV3.289.98
13HABER ONUSHOW TV2.9610.03
14ESRA EROL’DAATV2.9512.99
15O SES TURKIYE OZETTV82.918.47
16MUHTESEM YUZYIL KOSEMFOX TV2.76.8
17EVLENECEKSEN GELSHOW TV2.4813.11
18SICAK GELISMEKANAL D2.387.73
19ASK VE MAVI (OZET)ATV2.286.32
20ADINI SEN KOYTRT 12.197.75

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