Reyting sonuçları açıklandı: Hangi ana haber birinci oldu?

Reyting raporuna göre dün gecenin en çok izlenenleri belirlendi. 3 Ocak gecesinin en çok izlenenleri neler oldu? İşte ayrıntılar; Show Ana Haber dün gecenin reyting sırlamasında birinci olurken, onu Zaman Makinesi 1973 takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Reyting raporuna göre dün gecenin en çok izlenenleri belirlendi. 3 Ocak gecesinin en çok izlenenleri neler oldu? İşte ayrıntılar; Show Ana Haber dün gecenin reyting sırlamasında birinci olurken, onu Zaman Makinesi 1973 takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Gündemden gelişmeleri aktaran Show Ana Haber reytin sıralamasında birinci oldu, ikinci sırada ise Zaman Makinesi 1973 vardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncü oldu.

Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Ben Söylerim dördüncü sıraya yerleşirken, ATV Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti, Fox Ana Haber, Evleneceksen Gel, Kanal D Ana Haber ve Muro Nalet Olsun girdi. İşte 3 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 3 OCAK