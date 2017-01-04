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Reyting sonuçları açıklandı: Hangi ana haber birinci oldu?

Reyting raporuna göre dün gecenin en çok izlenenleri belirlendi. 3 Ocak gecesinin en çok izlenenleri neler oldu? İşte ayrıntılar; Show Ana Haber dün gecenin reyting sırlamasında birinci olurken, onu Zaman Makinesi 1973 takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...
11:384 Ocak 2017
Magazin
Reyting sonuçları açıklandı: Hangi ana haber birinci oldu?
Reyting raporuna göre dün gecenin en çok izlenenleri belirlendi. 3 Ocak gecesinin en çok izlenenleri neler oldu? İşte ayrıntılar; Show Ana Haber dün gecenin reyting sırlamasında birinci olurken, onu Zaman Makinesi 1973 takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Gündemden gelişmeleri aktaran Show Ana Haber reytin sıralamasında birinci oldu, ikinci sırada ise Zaman Makinesi 1973 vardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Ben Söylerim dördüncü sıraya yerleşirken, ATV Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti, Fox Ana Haber, Evleneceksen Gel, Kanal D Ana Haber ve Muro Nalet Olsun girdi. İşte 3 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 3 OCAK

#Program AdıKanal
1SHOW ANA HABERSHOW TV
2ZAMAN MAKINESI 1973 (T.S)SHOW TV
3MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV
4BEN SOYLERIMFOX TV
5ATV ANA HABERATV
6MAYMUNLAR CEHENNEMI SAFAK VAKTI (Y.S)ATV
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV
8EVLENECEKSEN GELSHOW TV
9KANAL D ANA HABERKANAL D
10MURO NALET OLSUN ICIMDEKI INSAN SEVGISINE (T.S)SHOW TV
11CEHENNEM MELEKLERI (Y.S)STAR TV
12HAVA DURUMUATV
13ESRA EROL’DAATV
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV
15ASK SANA BENZER (T.S)KANAL D
16ANNE (TKR)STAR TV
17DELI DIVANEKANAL 7
18ADALET (Y.S)ATV
19SICAK GELISMEKANAL D
20STAR ANA HABERSTAR TV

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