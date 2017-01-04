Reyting sonuçları açıklandı: Hangi ana haber birinci oldu?

Gündemden gelişmeleri aktaran Show Ana Haber reytin sıralamasında birinci oldu, ikinci sırada ise Zaman Makinesi 1973 vardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Ben Söylerim dördüncü sıraya yerleşirken, ATV Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti, Fox Ana Haber, Evleneceksen Gel, Kanal D Ana Haber ve Muro Nalet Olsun girdi. İşte 3 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
|#
|Program Adı
|Kanal
|1
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|2
|ZAMAN MAKINESI 1973 (T.S)
|SHOW TV
|3
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|4
|BEN SOYLERIM
|FOX TV
|5
|ATV ANA HABER
|ATV
|6
|MAYMUNLAR CEHENNEMI SAFAK VAKTI (Y.S)
|ATV
|7
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|8
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|9
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|10
|MURO NALET OLSUN ICIMDEKI INSAN SEVGISINE (T.S)
|SHOW TV
|11
|CEHENNEM MELEKLERI (Y.S)
|STAR TV
|12
|HAVA DURUMU
|ATV
|13
|ESRA EROL’DA
|ATV
|14
|ZUHAL TOPAL’LA
|STAR TV
|15
|ASK SANA BENZER (T.S)
|KANAL D
|16
|ANNE (TKR)
|STAR TV
|17
|DELI DIVANE
|KANAL 7
|18
|ADALET (Y.S)
|ATV
|19
|SICAK GELISME
|KANAL D
|20
|STAR ANA HABER
|STAR TV