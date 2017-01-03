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Reyting sonuçları açıklandı: İlk sıraya hangi program yükseldi?

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu. 2 Ocak gecesinin en çok izlenenleri neler oldu? İşte ayrıntılar; Show Ana Haber dün gecenin sırlamasında olurken, onu Kim Milyoner Olmak İster takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...
11:483 Ocak 2017
Magazin
Reyting sonuçları açıklandı: İlk sıraya hangi program yükseldi?
Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu. 2 Ocak gecesinin en çok izlenenleri neler oldu? İşte ayrıntılar; Show Ana Haber dün gecenin sırlamasında olurken, onu Kim Milyoner Olmak İster takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Yoğun gündemin eksik olmadığı ülkemizde Show Ana Haber reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster vardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Bana Sevmeyi Anlat dördüncü sıraya yerleşirken, Fatih Portakal İle Fox Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Çanakkale Yolun Sonu, Uçuş Ekibi, ATV Ana Haber, Kanal D Ana Haber ve Evleneceksel Gel girdi. İşte 2 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 2 OCAK

#Program AdıKanal
1SHOW ANA HABERSHOW TV
2KIM MILYONER OLMAK ISTERATV
3MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV
4BANA SEVMEYI ANLATFOX TV
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV
6CANAKKALE YOLUN SONU (T.S)STAR TV
7UCUS EKIBI (Y.S)ATV
8ATV ANA HABERATV
9KANAL D ANA HABERKANAL D
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV
11HERKUL EFSANE BASLIYOR (Y.S)KANAL D
12ESRA EROL’DAATV
13ICERDE OZELSHOW TV
14ATV GUN ORTASIATV
15ZUHAL TOPAL’LASTAR TV
16HAVA DURUMUATV
17CAKALLARLA DANS 2 (T.S)KANAL D
18DELI DIVANEKANAL 7
19SICAK GELISMEKANAL D
20HABER ONUSHOW TV

SIRADAKİ HABER
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