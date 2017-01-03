Reyting sonuçları açıklandı: İlk sıraya hangi program yükseldi?

Yoğun gündemin eksik olmadığı ülkemizde Show Ana Haber reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster vardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Bana Sevmeyi Anlat dördüncü sıraya yerleşirken, Fatih Portakal İle Fox Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Çanakkale Yolun Sonu, Uçuş Ekibi, ATV Ana Haber, Kanal D Ana Haber ve Evleneceksel Gel girdi. İşte 2 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
|#
|Program Adı
|Kanal
|1
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|2
|KIM MILYONER OLMAK ISTER
|ATV
|3
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|4
|BANA SEVMEYI ANLAT
|FOX TV
|5
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|6
|CANAKKALE YOLUN SONU (T.S)
|STAR TV
|7
|UCUS EKIBI (Y.S)
|ATV
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|9
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|10
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|11
|HERKUL EFSANE BASLIYOR (Y.S)
|KANAL D
|12
|ESRA EROL’DA
|ATV
|13
|ICERDE OZEL
|SHOW TV
|14
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|15
|ZUHAL TOPAL’LA
|STAR TV
|16
|HAVA DURUMU
|ATV
|17
|CAKALLARLA DANS 2 (T.S)
|KANAL D
|18
|DELI DIVANE
|KANAL 7
|19
|SICAK GELISME
|KANAL D
|20
|HABER ONU
|SHOW TV