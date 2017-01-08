Reyting sonuçları açıklandı: Kalbimdeki Deniz son bölümüyle zirvede!

Reyting raporuna göre dün televizyon başında vatandaşların en çok izledikleri belli oldu. 7 Ocak tarihinde hangi diziler, programlar takip edildi? Dünün reyting sonuçlarına göre Fox TV'nin sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz birinci oldu, işte listenin ilk yirmisine giren programlar ve reyting ayrıntıları...

Reyting raporuna göre dün televizyon başında vatandaşların en çok izledikleri belli oldu. 7 Ocak tarihinde hangi diziler, programlar takip edildi? Dünün reyting sonuçlarına göre Fox TV'nin sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz birinci oldu, işte listenin ilk yirmisine giren programlar ve reyting ayrıntıları...

7 Ocak tarihli reyting sonuçları belli oldu. Dün akşamın reyting raporlarına göre Kalbimdeki Deniz adlı dizi birinci oldu, ikinci sırada ise Show Ana Haber vardı. Yerli sinema filmi Hababam Sınıfı Uyanıyor ise üçüncü oldu.

Belirlenen diğer reyting sonuçlarına göre Aşk Laftan Anlamaz dördüncü sırada yer alırken, Fox Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Kim Milyoner Olmak İster, ATV Ana Haber, Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri, Kalbimdeki Deniz Özet ve O Ses Türkiye girdi. İşte 7 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

7 OCAK REYTİNG SONUÇLARI