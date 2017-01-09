Reyting sonuçları açıklandı: O Ses Türkiye birinci oldu!

Dün gecenin reyting raporlarına göre birinci olan program belli oldu! 8 Ocak tarihinde ekran başında hnagi kanallar takip edildi? Reyting sonuçlarına göre, dün gece zirveye O Ses Türkiye programı yerleşti ve birinci oldu, işte listenin ilk yirmisine giren programlar ve reyting ayrıntıları...

Dün gecenin reyting raporlarına göre birinci olan program belli oldu! 8 Ocak tarihinde ekran başında hnagi kanallar takip edildi? Reyting sonuçlarına göre, dün gece zirveye O Ses Türkiye programı yerleşti ve birinci oldu, işte listenin ilk yirmisine giren programlar ve reyting ayrıntıları...

Dün gecenin yani 8 Ocak reyting sonuçları belli oldu. Dün akşamın reyting raporlarına göre O Ses Türkiye adlı şarkı yarışması birinci oldu, ikinci sırada ise Show Ana Haber vardı. Star TV dizisi Hayat Bazen Tatlıdır ise üçüncü oldu.

Açıklanan diğer reytinglere göre O Hayat Benim dördüncü sırada yer alırken, Arka Sokaklar beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Kanal D Ana Haber, Fox Ana Haber, Bodrum Masalı, ATV Ana Haber ve Sıcak Gelişme girdi. İşte 8 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

8 OCAK REYTİNG SONUÇLARI