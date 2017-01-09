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Reyting sonuçları açıklandı: O Ses Türkiye birinci oldu!

Dün gecenin reyting raporlarına göre birinci olan program belli oldu! 8 Ocak tarihinde ekran başında hnagi kanallar takip edildi? Reyting sonuçlarına göre, dün gece zirveye O Ses Türkiye programı yerleşti ve birinci oldu, işte listenin ilk yirmisine giren programlar ve reyting ayrıntıları...
12:039 Ocak 2017
Magazin
Reyting sonuçları açıklandı: O Ses Türkiye birinci oldu!
Dün gecenin reyting raporlarına göre birinci olan program belli oldu! 8 Ocak tarihinde ekran başında hnagi kanallar takip edildi? Reyting sonuçlarına göre, dün gece zirveye O Ses Türkiye programı yerleşti ve birinci oldu, işte listenin ilk yirmisine giren programlar ve reyting ayrıntıları...

Dün gecenin yani 8 Ocak reyting sonuçları belli oldu. Dün akşamın reyting raporlarına göre O Ses Türkiye adlı şarkı yarışması birinci oldu, ikinci sırada ise Show Ana Haber vardı. Star TV dizisi Hayat Bazen Tatlıdır ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reytinglere göre O Hayat Benim dördüncü sırada yer alırken, Arka Sokaklar beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Kanal D Ana Haber, Fox Ana Haber, Bodrum Masalı, ATV Ana Haber ve Sıcak Gelişme girdi. İşte 8 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

8 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

#Program AdıKanal
1O SES TURKIYETV8
2SHOW ANA HABERSHOW TV
3HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV
4O HAYAT BENIMFOX TV
5ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D
6KANAL D ANA HABERKANAL D
7GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV
8BODRUM MASALIKANAL D
9ATV ANA HABERATV
10SICAK GELISMEKANAL D
11HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV
12HABER ONUSHOW TV
13O SES TURKIYE OZETTV8
14KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 7
15STAR ANA HABERSTAR TV
16DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDASHOW TV
17DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA OZETSHOW TV
18DELI DIVANEKANAL 7
19SEFER 42 (Y.S)STAR TV
20BODRUM MASALI (OZET)KANAL D

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