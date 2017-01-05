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Reyting sonuçları açıklandı: Sevilen dizi son bölümüyle zirvede!

Reyting raporuna göre dün gece televizyon başında en çok izlenenler belli oldu. 4 Ocak tarihinde hangi diziler, hangi programlar izlendi? Sevilen dizi No:309 birinci oldu, işte listenin tamamı ve reyting ayrıntıları...
10:595 Ocak 2017
Magazin
Reyting sonuçları açıklandı: Sevilen dizi son bölümüyle zirvede!
Reyting raporuna göre dün gece televizyon başında en çok izlenenler belli oldu. 4 Ocak tarihinde hangi diziler, hangi programlar izlendi? Sevilen dizi No:309 birinci oldu, işte listenin tamamı ve reyting ayrıntıları...

İlgiyle takip edilen Fox TV dizisi No:309 4 Ocak gecesinin reyting sıralamasında birinci oldu, ikinci sırada ise günün gelişmelerini aktaran Show Ana Haber vardı. Yeni dizi Bu Şehir Arkandan Gelecek ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Müge Anlı İle Tatlı Sert dördüncü sırada yer alırken, ATV Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Fox Ana Haber, Kaçma Birader, Diriliş Ertuğrul, Esra Erol’da ve Evleneceksen Gel girdi. İşte 4 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 4 OCAK

#Program AdıKanal
1NO:309FOX TV
2SHOW ANA HABERSHOW TV
3BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV
5ATV ANA HABERATV
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV
7KACMA BIRADER (T.S)STAR TV
8DIRILIS ERTUGRUL (TKR)TRT 1
9ESRA EROL’DAATV
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV
11KANAL D ANA HABERKANAL D
12NO:309 (OZET)FOX TV
13GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL (TKR)SHOW TV
14HAVA DURUMUATV
15BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR)ATV
16ZUHAL TOPAL’LASTAR TV
17YARININ SINIRINDA (Y.S)KANAL D
18SICAK GELISMEKANAL D
19HABER ONUSHOW TV
20DELI DIVANEKANAL 7

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