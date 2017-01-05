Reyting sonuçları açıklandı: Sevilen dizi son bölümüyle zirvede!

Reyting raporuna göre dün gece televizyon başında en çok izlenenler belli oldu. 4 Ocak tarihinde hangi diziler, hangi programlar izlendi? Sevilen dizi No:309 birinci oldu, işte listenin tamamı ve reyting ayrıntıları...

Reyting raporuna göre dün gece televizyon başında en çok izlenenler belli oldu. 4 Ocak tarihinde hangi diziler, hangi programlar izlendi? Sevilen dizi No:309 birinci oldu, işte listenin tamamı ve reyting ayrıntıları...

İlgiyle takip edilen Fox TV dizisi No:309 4 Ocak gecesinin reyting sıralamasında birinci oldu, ikinci sırada ise günün gelişmelerini aktaran Show Ana Haber vardı. Yeni dizi Bu Şehir Arkandan Gelecek ise üçüncü oldu.

Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Müge Anlı İle Tatlı Sert dördüncü sırada yer alırken, ATV Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Fox Ana Haber, Kaçma Birader, Diriliş Ertuğrul, Esra Erol’da ve Evleneceksen Gel girdi. İşte 4 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 4 OCAK