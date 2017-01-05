Reyting sonuçları açıklandı: Sevilen dizi son bölümüyle zirvede!

İlgiyle takip edilen Fox TV dizisi No:309 4 Ocak gecesinin reyting sıralamasında birinci oldu, ikinci sırada ise günün gelişmelerini aktaran Show Ana Haber vardı. Yeni dizi Bu Şehir Arkandan Gelecek ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Müge Anlı İle Tatlı Sert dördüncü sırada yer alırken, ATV Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Fox Ana Haber, Kaçma Birader, Diriliş Ertuğrul, Esra Erol’da ve Evleneceksen Gel girdi. İşte 4 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
|#
|Program Adı
|Kanal
|1
|NO:309
|FOX TV
|2
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|3
|BU SEHIR ARKANDAN GELECEK
|ATV
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|5
|ATV ANA HABER
|ATV
|6
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|7
|KACMA BIRADER (T.S)
|STAR TV
|8
|DIRILIS ERTUGRUL (TKR)
|TRT 1
|9
|ESRA EROL’DA
|ATV
|10
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|11
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|12
|NO:309 (OZET)
|FOX TV
|13
|GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL (TKR)
|SHOW TV
|14
|HAVA DURUMU
|ATV
|15
|BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR)
|ATV
|16
|ZUHAL TOPAL’LA
|STAR TV
|17
|YARININ SINIRINDA (Y.S)
|KANAL D
|18
|SICAK GELISME
|KANAL D
|19
|HABER ONU
|SHOW TV
|20
|DELI DIVANE
|KANAL 7