Reyting sonuçları açıklandı: Yerli film birinci oldu!

Dün gece televizyonda en çok izlenenler belli oldu Show TV’de yayınlanan Ay Lav Yu adlı film birinci oldu, ikinci sırada ise Umuda Kelepçe Vurulamaz adlı dizi vardı. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Müge Anlı İle Tatlı Sert dördüncü sırada yer alırken, Show Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla ATV Ana Haber, Sağ Salim 2, Hababam Sınıfı, Evleneceksen Gel ve Kanal D Ana Haber girdi. İşte 5 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
|#
|Program Adı
|Kanal
|1
|AY LAV YU (T.S)
|SHOW TV
|2
|UMUDA KELEPCE VURULMAZ
|FOX TV
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|5
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|6
|ATV ANA HABER
|ATV
|7
|SAG SALIM 2 (T.S)
|KANAL D
|8
|HABABAM SINIFI (T.S)
|STAR TV
|9
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|11
|ESRA EROL’DA
|ATV
|12
|HAVA DURUMU
|ATV
|13
|ZUHAL TOPAL’LA
|STAR TV
|14
|DELI DIVANE
|KANAL 7
|15
|SICAK GELISME
|KANAL D
|16
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|17
|BIR GARIP ASK
|KANAL 7
|18
|HABER ONU
|SHOW TV
|19
|GIZLI HEDEF (Y.S)
|SHOW TV
|20
|BENI AFFET
|STAR TV