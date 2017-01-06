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Reyting sonuçları açıklandı: Yerli film birinci oldu!

Reyting raporuna göre dün gece hangi programın en çok izlendiği belirlendi. 5 Ocak tarihinde hangi filmler, hangi televizyon programları takip edildi? Dünün reyting sonuçlarına göre yerli sinema filmi Ay Lav Yu birinci oldu, işte listenin ilk yirmisine giren programlar ve reyting ayrıntıları...
13:456 Ocak 2017
Magazin
Reyting sonuçları açıklandı: Yerli film birinci oldu!
Reyting raporuna göre dün gece hangi programın en çok izlendiği belirlendi. 5 Ocak tarihinde hangi filmler, hangi televizyon programları takip edildi? Dünün reyting sonuçlarına göre yerli sinema filmi Ay Lav Yu birinci oldu, işte listenin ilk yirmisine giren programlar ve reyting ayrıntıları...

Dün gece televizyonda en çok izlenenler belli oldu Show TV’de yayınlanan Ay Lav Yu adlı film birinci oldu, ikinci sırada ise Umuda Kelepçe Vurulamaz adlı dizi vardı. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Müge Anlı İle Tatlı Sert dördüncü sırada yer alırken, Show Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla ATV Ana Haber, Sağ Salim 2, Hababam Sınıfı, Evleneceksen Gel ve Kanal D Ana Haber girdi. İşte 5 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

5 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

#Program AdıKanal
1AY LAV YU (T.S)SHOW TV
2UMUDA KELEPCE VURULMAZFOX TV
3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV
5SHOW ANA HABERSHOW TV
6ATV ANA HABERATV
7SAG SALIM 2 (T.S)KANAL D
8HABABAM SINIFI (T.S)STAR TV
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV
10KANAL D ANA HABERKANAL D
11ESRA EROL’DAATV
12HAVA DURUMUATV
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV
14DELI DIVANEKANAL 7
15SICAK GELISMEKANAL D
16ATV GUN ORTASIATV
17BIR GARIP ASKKANAL 7
18HABER ONUSHOW TV
19GIZLI HEDEF (Y.S)SHOW TV
20BENI AFFETSTAR TV

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