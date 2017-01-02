Reyting sonuçları belli oldu: Birinci sırada hangi program var?

Gündemden gelişmeleri aktaran Show Ana Haber reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada Fox Ana Haber vardı. Kapımdaki Casus adlı film ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Baba Can’dır dördüncü sıraya yerleşirken, Kanal D Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Sıcak Gelişme, ATV Ana Haber, Arka Sokaklar, Haber Önü ve Kanal 7 Haber girdi. İşte 1 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|1
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|2
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX TV
|3
|KAPIMDAKI CASUS (Y.S)
|SHOW TV
|4
|BABA CAN’DIR
|TRT 1
|5
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|6
|SICAK GELISME
|KANAL D
|7
|ATV ANA HABER
|ATV
|8
|ARKA SOKAKLAR (TKR)
|KANAL D
|9
|HABER ONU
|SHOW TV
|10
|KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI
|KANAL 7
|11
|HANCOCK (Y.S)
|SHOW TV
|12
|SENDEN BANA KALAN (T.S)
|KANAL D
|13
|NINJA KAPLUMBAGALAR (Y.S) (TKR)
|ATV
|14
|EJDER KILICI (Y.S)
|STAR TV
|15
|DELI DIVANE
|KANAL 7
|16
|TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YUZU (Y.S)
|FOX TV
|17
|HANCOCK (Y.S) (TKR)
|SHOW TV
|18
|ATV HABER
|ATV
|19
|SASKIN HIRSIZLAR (Y.S)
|SHOW TV
|20
|NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR)
|TV8