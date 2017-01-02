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Reyting sonuçları belli oldu: Birinci sırada hangi program var?

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri açıklandı. 1 Ocak gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? Show Ana Haber dün gecenin sırlamasında birinciydi, onu Fox Ana Haber takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...
14:172 Ocak 2017
Magazin
Reyting sonuçları belli oldu: Birinci sırada hangi program var?
Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri açıklandı. 1 Ocak gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? Show Ana Haber dün gecenin sırlamasında birinciydi, onu Fox Ana Haber takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Gündemden gelişmeleri aktaran Show Ana Haber reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada Fox Ana Haber vardı. Kapımdaki Casus adlı film ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Baba Can’dır dördüncü sıraya yerleşirken, Kanal D Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Sıcak Gelişme, ATV Ana Haber, Arka Sokaklar, Haber Önü ve Kanal 7 Haber girdi. İşte 1 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

1 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

SIRABAŞLIKKANAL ADI
1SHOW ANA HABERSHOW TV
2GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV
3KAPIMDAKI CASUS (Y.S)SHOW TV
4BABA CAN’DIRTRT 1
5KANAL D ANA HABERKANAL D
6SICAK GELISMEKANAL D
7ATV ANA HABERATV
8ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D
9HABER ONUSHOW TV
10KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 7
11HANCOCK (Y.S)SHOW TV
12SENDEN BANA KALAN (T.S)KANAL D
13NINJA KAPLUMBAGALAR (Y.S) (TKR)ATV
14EJDER KILICI (Y.S)STAR TV
15DELI DIVANEKANAL 7
16TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YUZU (Y.S)FOX TV
17HANCOCK (Y.S) (TKR)SHOW TV
18ATV HABERATV
19SASKIN HIRSIZLAR (Y.S)SHOW TV
20NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR)TV8

 

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