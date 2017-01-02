Reyting sonuçları belli oldu: Birinci sırada hangi program var?

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri açıklandı. 1 Ocak gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? Show Ana Haber dün gecenin sırlamasında birinciydi, onu Fox Ana Haber takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri açıklandı. 1 Ocak gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? Show Ana Haber dün gecenin sırlamasında birinciydi, onu Fox Ana Haber takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Gündemden gelişmeleri aktaran Show Ana Haber reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada Fox Ana Haber vardı. Kapımdaki Casus adlı film ise üçüncü oldu.

Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Baba Can’dır dördüncü sıraya yerleşirken, Kanal D Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Sıcak Gelişme, ATV Ana Haber, Arka Sokaklar, Haber Önü ve Kanal 7 Haber girdi. İşte 1 Ocak tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

1 OCAK REYTİNG SONUÇLARI