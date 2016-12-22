Reyting sonuçları belli oldu: Diriliş Ertuğrul’un son bölümü zirvede! (21 ARALIK)

21 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre TRT 1 ekranlarında fenomenleşen dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü birinci oldu, ikinci sırada ise Diriliş Ertuğrul'un son yayınlanan bölümünün özeti vardı. Star TV'de yayınlanan Kara Sevda adlı dizi ise üçüncü sırada yer aldı.

21 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre TRT 1 ekranlarında fenomenleşen dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü birinci oldu, ikinci sırada ise Diriliş Ertuğrul'un son yayınlanan bölümünün özeti vardı. Star TV'de yayınlanan Kara Sevda adlı dizi ise üçüncü sırada yer aldı.

Diriliş Ertuğrul adlı, tarih konulu TRT 1 dizisi dün gece reyting sıralamasının birincisi oldu, Diriliş Ertuğrul özeti ise ikinci sırada yer aldı. Etkileyici konusuyla izleyiciyi ekran başına toplayan Kara Sevda ise üçüncü oldu.

Reyting raporuna göre gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber dördüncü sıraya yerleşirken, No:309 beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Galatasaray Tuzlaspor maçı, Show Ana Haber, Müge Anlı ile Tatlı Sert, TRT 1 Ana Haber ve Kanal D Ana Haber girdi. İşte 21 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG LİSTESİ 21 ARALIK