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Reyting sonuçları belli oldu: Diriliş Ertuğrul’un son bölümü zirvede! (21 ARALIK)

21 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre TRT 1 ekranlarında fenomenleşen dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü birinci oldu, ikinci sırada ise Diriliş Ertuğrul'un son yayınlanan bölümünün özeti vardı. Star TV'de yayınlanan Kara Sevda adlı dizi ise üçüncü sırada yer aldı.
15:0322 Aralık 2016
Magazin
Reyting sonuçları belli oldu: Diriliş Ertuğrul’un son bölümü zirvede! (21 ARALIK)
21 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre TRT 1 ekranlarında fenomenleşen dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü birinci oldu, ikinci sırada ise Diriliş Ertuğrul'un son yayınlanan bölümünün özeti vardı. Star TV'de yayınlanan Kara Sevda adlı dizi ise üçüncü sırada yer aldı.

Diriliş Ertuğrul adlı, tarih konulu TRT 1 dizisi dün gece reyting sıralamasının birincisi oldu, Diriliş Ertuğrul özeti ise ikinci sırada yer aldı. Etkileyici konusuyla izleyiciyi ekran başına toplayan Kara Sevda ise üçüncü oldu.

Reyting raporuna göre gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber dördüncü sıraya yerleşirken, No:309 beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Galatasaray Tuzlaspor maçı, Show Ana Haber, Müge Anlı ile Tatlı Sert, TRT 1 Ana Haber ve Kanal D Ana Haber girdi. İşte 21 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG LİSTESİ 21 ARALIK

SIRABAŞLIKKANAL ADIRTGSHARE
1DIRILIS ERTUGRULTRT 116.9936.05
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 18.2719.59
3KARA SEVDASTAR TV6.1413.33
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.7216.62
5NO:309FOX TV05.0710.97
6GALATASARAY-TUZLASPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASIATV4.7110.24
7SHOW ANA HABERSHOW TV4.4212.97
8MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.2128.23
9ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 13.9410.74
10KANAL D ANA HABERKANAL D3.8110.83
11POYRAZ KARAYELKANAL D3.758.17
12ATV ANA HABERATV3.6210.55
13GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.4508.03
14PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESITRT 13.3214.57
15NO:309 (OZET)FOX TV3.248.42
16ESRA EROL’DAATV3.213.17
17KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.187.82
18POYRAZ KARAYEL (OZET)KANAL D03.077.26
19SICAK GELISMEKANAL D03.019.58
20KIM MILYONER OLMAK ISTERATV2.596.44

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