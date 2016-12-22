Reyting sonuçları belli oldu: Diriliş Ertuğrul’un son bölümü zirvede! (21 ARALIK)

Diriliş Ertuğrul adlı, tarih konulu TRT 1 dizisi dün gece reyting sıralamasının birincisi oldu, Diriliş Ertuğrul özeti ise ikinci sırada yer aldı. Etkileyici konusuyla izleyiciyi ekran başına toplayan Kara Sevda ise üçüncü oldu.
Reyting raporuna göre gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber dördüncü sıraya yerleşirken, No:309 beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Galatasaray Tuzlaspor maçı, Show Ana Haber, Müge Anlı ile Tatlı Sert, TRT 1 Ana Haber ve Kanal D Ana Haber girdi. İşte 21 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
REYTİNG LİSTESİ 21 ARALIK
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|16.99
|36.05
|2
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|8.27
|19.59
|3
|KARA SEVDA
|STAR TV
|6.14
|13.33
|4
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|5.72
|16.62
|5
|NO:309
|FOX TV
|05.07
|10.97
|6
|GALATASARAY-TUZLASPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI
|ATV
|4.71
|10.24
|7
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|4.42
|12.97
|8
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|4.21
|28.23
|9
|ERHAN CELIK ILE ANA HABER
|TRT 1
|3.94
|10.74
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|3.81
|10.83
|11
|POYRAZ KARAYEL
|KANAL D
|3.75
|8.17
|12
|ATV ANA HABER
|ATV
|3.62
|10.55
|13
|GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
|SHOW TV
|3.45
|08.03
|14
|PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI
|TRT 1
|3.32
|14.57
|15
|NO:309 (OZET)
|FOX TV
|3.24
|8.42
|16
|ESRA EROL’DA
|ATV
|3.2
|13.17
|17
|KARA SEVDA (OZET)
|STAR TV
|3.18
|7.82
|18
|POYRAZ KARAYEL (OZET)
|KANAL D
|03.07
|7.26
|19
|SICAK GELISME
|KANAL D
|03.01
|9.58
|20
|KIM MILYONER OLMAK ISTER
|ATV
|2.59
|6.44