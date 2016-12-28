Reyting sonuçları belli oldu: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvede!

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri belli oldu. 27 Aralık gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümüyle birinciydi, fenomen dizisiyi ikinci sırada Anne dizisi takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri belli oldu. 27 Aralık gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümüyle birinciydi, fenomen dizisiyi ikinci sırada Anne dizisi takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Geçtiğimiz sezondan beri ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada dramatik senaryosuyla izleyiciyi ekran başına toplayan Anne dizisi vardı. Eşkıya Dünyada Hükümdar Olmaz özeti ise üçüncü oldu.

Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Anne özeti dördüncü sıraya yerleşirken, Show Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, ATV Ana Haber, Kim Milyoner Olmak İster ve Kanal D Ana Haber girdi. İşte 27 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 27 ARALIK