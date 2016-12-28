Reyting sonuçları belli oldu: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvede!

Geçtiğimiz sezondan beri ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada dramatik senaryosuyla izleyiciyi ekran başına toplayan Anne dizisi vardı. Eşkıya Dünyada Hükümdar Olmaz özeti ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Anne özeti dördüncü sıraya yerleşirken, Show Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, ATV Ana Haber, Kim Milyoner Olmak İster ve Kanal D Ana Haber girdi. İşte 27 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
|#
|Program Adı
|Kanal
|Rating
|Share
|1
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|10.46
|23.14
|2
|ANNE
|STAR TV
|10.16
|22.56
|3
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|6.33
|15.02
|4
|ANNE (OZET)
|STAR TV
|06.01
|14.27
|5
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|5.99
|15.74
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|5.43
|29.43
|7
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|5.38
|14.06
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|4.71
|12.3
|9
|KIM MILYONER OLMAK ISTER
|ATV
|4.55
|14.74
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|4.5
|11.59
|11
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|4.43
|17.52
|12
|ESRA EROL’DA
|ATV
|4.13
|14.03
|13
|HAYAT SARKISI
|KANAL D
|4.11
|9.53
|14
|SICAK GELISME
|KANAL D
|3.96
|10.83
|15
|ZUHAL TOPAL’LA
|STAR TV
|3.76
|12.83
|16
|DELI DIVANE
|KANAL 7
|3.48
|12.89
|17
|HAVA DURUMU
|ATV
|3.36
|8.4
|18
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|3.2
|8.31
|19
|HABER ONU
|SHOW TV
|3.14
|8.84
|20
|GULUMSE YETER
|SHOW TV
|2.96
|6.87