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Reyting sonuçları belli oldu: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvede!

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri belli oldu. 27 Aralık gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümüyle birinciydi, fenomen dizisiyi ikinci sırada Anne dizisi takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...
12:0328 Aralık 2016
Magazin
Reyting sonuçları belli oldu: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvede!
Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri belli oldu. 27 Aralık gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümüyle birinciydi, fenomen dizisiyi ikinci sırada Anne dizisi takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Geçtiğimiz sezondan beri ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada dramatik senaryosuyla izleyiciyi ekran başına toplayan Anne dizisi vardı. Eşkıya Dünyada Hükümdar Olmaz özeti ise üçüncü oldu.

Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Anne özeti dördüncü sıraya yerleşirken, Show Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, ATV Ana Haber, Kim Milyoner Olmak İster ve Kanal D Ana Haber girdi. İşte 27 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 27 ARALIK

#Program AdıKanalRatingShare
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV10.4623.14
2ANNESTAR TV10.1622.56
3ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV6.3315.02
4ANNE (OZET)STAR TV06.0114.27
5SHOW ANA HABERSHOW TV5.9915.74
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.4329.43
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.3814.06
8ATV ANA HABERATV4.7112.3
9KIM MILYONER OLMAK ISTERATV4.5514.74
10KANAL D ANA HABERKANAL D4.511.59
11EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.4317.52
12ESRA EROL’DAATV4.1314.03
13HAYAT SARKISIKANAL D4.119.53
14SICAK GELISMEKANAL D3.9610.83
15ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.7612.83
16DELI DIVANEKANAL 73.4812.89
17HAVA DURUMUATV3.368.4
18STAR ANA HABERSTAR TV3.28.31
19HABER ONUSHOW TV3.148.84
20GULUMSE YETERSHOW TV2.966.87

 

Son güncelleme: 12:0428.12.2016
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