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Reyting sonuçları belli oldu: Fenomenleşen dizi İçerde’nin son bölümü zirvede!

19 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre ilk bölümünden beri senaryosuyla ve konusuyla etkileyen dizi İçerde birinci oldu, ikinci sırada ise İçerde dizinin son bölümünün özeti vardı. Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı.
14:2320 Aralık 2016
Magazin
Reyting sonuçları belli oldu: Fenomenleşen dizi İçerde’nin son bölümü zirvede!
19 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre ilk bölümünden beri senaryosuyla ve konusuyla etkileyen dizi İçerde birinci oldu, ikinci sırada ise İçerde dizinin son bölümünün özeti vardı. Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı.

İçerde dizisinin 14. bölümü dün gece reyting sıralamasının birincisi oldu, İçerde dizisinin 14. bölümünün özeti ise ikinci sırada yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber gecenin üçüncüsü oldu.
Reyting raporuna göre O Ses Türkiye dördüncü sıraya yerleşirken, Kırgın Çiçekler beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kanal D Ana Haber, ATV Ana Haber, Paramparça ve Fox Ana Haber girdi. İşte 19 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK

SIRABAŞLIKKANAL ADIRTGSHARE
1ICERDESHOW TV12.4227.06
2ICERDE (OZET)SHOW TV5.2412.92
3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.215.49
4O SES TURKIYETV84.7910.14
5KIRGIN CICEKLERATV4.59.78
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV3.4928.28
7KANAL D ANA HABERKANAL D3.148.83
8ATV ANA HABERATV3.129.32
9PARAMPARCASTAR TV03.056.58
10SHOW ANA HABERSHOW TV03.059.2
11HANGIMIZ SEVMEDIKTRT 12.715.85
12EN IYI 10TV82.597.38
13ADINI SEN KOYTRT 12.599.21
14ESRA EROL’DAATV2.5612.03
15BANA SEVMEYI ANLATFOX TV2.515.57
16SICAK GELISMEKANAL D2.447.97
17KIM MILYONER OLMAK ISTERATV2.46.89
18EVLENECEKSEN GELSHOW TV2.413.29
19ATV GUN ORTASIATV2.3717.83
20HABER ONUSHOW TV2.227.81

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