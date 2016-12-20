Reyting sonuçları belli oldu: Fenomenleşen dizi İçerde’nin son bölümü zirvede!

19 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre ilk bölümünden beri senaryosuyla ve konusuyla etkileyen dizi İçerde birinci oldu, ikinci sırada ise İçerde dizinin son bölümünün özeti vardı. Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı.

19 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre ilk bölümünden beri senaryosuyla ve konusuyla etkileyen dizi İçerde birinci oldu, ikinci sırada ise İçerde dizinin son bölümünün özeti vardı. Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı.

İçerde dizisinin 14. bölümü dün gece reyting sıralamasının birincisi oldu, İçerde dizisinin 14. bölümünün özeti ise ikinci sırada yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber gecenin üçüncüsü oldu.

Reyting raporuna göre O Ses Türkiye dördüncü sıraya yerleşirken, Kırgın Çiçekler beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kanal D Ana Haber, ATV Ana Haber, Paramparça ve Fox Ana Haber girdi. İşte 19 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK