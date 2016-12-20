Reyting sonuçları belli oldu: Fenomenleşen dizi İçerde’nin son bölümü zirvede!

İçerde dizisinin 14. bölümü dün gece reyting sıralamasının birincisi oldu, İçerde dizisinin 14. bölümünün özeti ise ikinci sırada yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber gecenin üçüncüsü oldu.
Reyting raporuna göre O Ses Türkiye dördüncü sıraya yerleşirken, Kırgın Çiçekler beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kanal D Ana Haber, ATV Ana Haber, Paramparça ve Fox Ana Haber girdi. İşte 19 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|RTG
|SHARE
|1
|ICERDE
|SHOW TV
|12.42
|27.06
|2
|ICERDE (OZET)
|SHOW TV
|5.24
|12.92
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|5.2
|15.49
|4
|O SES TURKIYE
|TV8
|4.79
|10.14
|5
|KIRGIN CICEKLER
|ATV
|4.5
|9.78
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|3.49
|28.28
|7
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|3.14
|8.83
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|3.12
|9.32
|9
|PARAMPARCA
|STAR TV
|03.05
|6.58
|10
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|03.05
|9.2
|11
|HANGIMIZ SEVMEDIK
|TRT 1
|2.71
|5.85
|12
|EN IYI 10
|TV8
|2.59
|7.38
|13
|ADINI SEN KOY
|TRT 1
|2.59
|9.21
|14
|ESRA EROL’DA
|ATV
|2.56
|12.03
|15
|BANA SEVMEYI ANLAT
|FOX TV
|2.51
|5.57
|16
|SICAK GELISME
|KANAL D
|2.44
|7.97
|17
|KIM MILYONER OLMAK ISTER
|ATV
|2.4
|6.89
|18
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|2.4
|13.29
|19
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|2.37
|17.83
|20
|HABER ONU
|SHOW TV
|2.22
|7.81