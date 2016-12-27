Reyting sonuçları belli oldu: İçerde son bölüm lider!

İçerde dizisi ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekran başına topluyor, haftalardır zirvede olan İçerde’nin dün yayınlanan son bölümü de zirveye yerleşti. İkinci sırada yine İçerde dizisinin yeni bölümünün özeti yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı. İçerde dizisinin yeni bölümünde hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek bölümün fragmanı yayınlanadı mı? İşte merak edilenler…
Açıklanan reyting sonuçlarına göre Show Ana Haber dördüncü sıraya yerleşirken, Kırgın Çiçekler beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Kanal D Ana Haber, Müge Anlı İle Tatlı Sert, ATV Ana Haber, Paramparça ve Kim Milyoner Olmak İster girdi. İşte 26 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
Show TV'nin her bölümü izlenme rekorları kıran dizisi İçerde'nin 16. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İçerde yeni bölümde Davut ile kavgaya tutulan Sarp, Melek'in yardımıyla yaralarını sarmaya çalışıyor. Melek ise bir yandan Celal'den korkarken bir yandanda da sevdiği adamdan vazgeçemiyor. Sarp'ın ise tereddütleri giderek artıyor.
26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|RTG
|SHARE
|1
|ICERDE
|SHOW TV
|13.3
|29.71
|2
|ICERDE (OZET)
|SHOW TV
|07.01
|17.31
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|5.8
|17.05
|4
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|05.08
|15
|5
|KIRGIN CICEKLER
|ATV
|4.8
|10.77
|6
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|3.93
|11.14
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|3.83
|28.49
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|3.82
|11.2
|9
|PARAMPARCA
|STAR TV
|3.75
|8.58
|10
|KIM MILYONER OLMAK ISTER
|ATV
|3.74
|11.26
|11
|OFLU HOCA’NIN SIFRESI (T.S)
|KANAL D
|3.61
|8.22
|12
|HANGIMIZ SEVMEDIK
|TRT 1
|3.18
|07.08
|13
|ESRA EROL’DA
|ATV
|3.17
|13.93
|14
|BANA SEVMEYI ANLAT
|FOX TV
|3.15
|7.19
|15
|SICAK GELISME
|KANAL D
|2.86
|8.89
|16
|PARAMPARCA (OZET)
|STAR TV
|2.84
|7.12
|17
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|2.74
|18.47
|18
|KIM MILYONER OLMAK ISTER UNUTULMAYANLAR (TKR)
|ATV
|2.72
|6.62
|19
|HABER ONU
|SHOW TV
|2.6
|8.62
|20
|HAVA DURUMU
|ATV
|2.55
|6.73