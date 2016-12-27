Reyting sonuçları belli oldu: İçerde son bölüm lider!

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin, yani 26 Aralık Pazartesi gecesinin reyting sonuçları açıklandı ve İçerde dizisinin yeni bölümü ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise İçerde dizisinin son bölümünün özeti vardı. Dün gecenin reyting sonucu ayrıntıları haberimizde...

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin, yani 26 Aralık Pazartesi gecesinin reyting sonuçları açıklandı ve İçerde dizisinin yeni bölümü ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise İçerde dizisinin son bölümünün özeti vardı. Dün gecenin reyting sonucu ayrıntıları haberimizde...

İçerde dizisi ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekran başına topluyor, haftalardır zirvede olan İçerde’nin dün yayınlanan son bölümü de zirveye yerleşti. İkinci sırada yine İçerde dizisinin yeni bölümünün özeti yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı. İçerde dizisinin yeni bölümünde hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek bölümün fragmanı yayınlanadı mı? İşte merak edilenler…

Açıklanan reyting sonuçlarına göre Show Ana Haber dördüncü sıraya yerleşirken, Kırgın Çiçekler beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Kanal D Ana Haber, Müge Anlı İle Tatlı Sert, ATV Ana Haber, Paramparça ve Kim Milyoner Olmak İster girdi. İşte 26 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

İÇERDE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Show TV'nin her bölümü izlenme rekorları kıran dizisi İçerde'nin 16. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İçerde yeni bölümde Davut ile kavgaya tutulan Sarp, Melek'in yardımıyla yaralarını sarmaya çalışıyor. Melek ise bir yandan Celal'den korkarken bir yandanda da sevdiği adamdan vazgeçemiyor. Sarp'ın ise tereddütleri giderek artıyor.

26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI