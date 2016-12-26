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Reyting sonuçları belli oldu: O Ses Türkiye birinci oldu! (25 ARALIK)

25 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre O Ses Türkiye yarışması ilk sıraya yerleşirken onu O Ses Türkiye özeti ve Show Ana Haber takip etti.
13:1126 Aralık 2016
Magazin
Reyting sonuçları belli oldu: O Ses Türkiye birinci oldu! (25 ARALIK)
25 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre O Ses Türkiye yarışması ilk sıraya yerleşirken onu O Ses Türkiye özeti ve Show Ana Haber takip etti.

Sevilen şarkı yarışması programı O Ses Türkiye dün akşamın birincisi oldu, O Ses Türkiye’nin özeti ise ikinci sırada yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Show Ana Haber ise üçüncü oldu.

Belirlenen reyting sonuçlarına göre Bodrum Masalı dördüncü sıraya yerleşirken, Fox Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Demet Akbağ ile Çok Aramızda, O Hayat Benim, Haber Önü, Hayat Bazen Tatlıdır ve Baba Candır girdi. İşte 25 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

SIRABAŞLIKKANAL ADIRTGSHARE
1O SES TURKIYETV87.7618.29
2O SES TURKIYE OZETTV805.0412.69
3SHOW ANA HABERSHOW TV4.9314.47
4BODRUM MASALIKANAL D4.9310.98
5GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.5213.12
6DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDASHOW TV4.49.99
7O HAYAT BENIMFOX TV4.3610.09
8HABER ONUSHOW TV3.9312.59
9HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV3.78.38
10BABA CAN’DIRTRT 13.5908.02
11SEVIYOR SEVMIYORATV3.4908.07
12HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV3.498.87
13SIRINLER (Y.S)ATV3.413.59
14TAKIPTEKILER (Y.S)SHOW TV3.337.76
15KANAL D ANA HABERKANAL D3.249.22
16ATV ANA HABERATV03.038.78
17BODRUM MASALI (OZET)KANAL D03.037.53
18O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV2.887.18
19SICAK GELISMEKANAL D2.618.13
20SEVIYOR SEVMIYOR (OZET)ATV2.596.5

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