25 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre O Ses Türkiye yarışması ilk sıraya yerleşirken onu O Ses Türkiye özeti ve Show Ana Haber takip etti.

Reyting sonuçları belli oldu: O Ses Türkiye birinci oldu! (25 ARALIK)

25 Aralık akşamının reyting sonuçları açıklandı, reyting sonuçlarına göre O Ses Türkiye yarışması ilk sıraya yerleşirken onu O Ses Türkiye özeti ve Show Ana Haber takip etti.

Sevilen şarkı yarışması programı O Ses Türkiye dün akşamın birincisi oldu, O Ses Türkiye’nin özeti ise ikinci sırada yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Show Ana Haber ise üçüncü oldu.

Belirlenen reyting sonuçlarına göre Bodrum Masalı dördüncü sıraya yerleşirken, Fox Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Demet Akbağ ile Çok Aramızda, O Hayat Benim, Haber Önü, Hayat Bazen Tatlıdır ve Baba Candır girdi. İşte 25 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI