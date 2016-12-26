Reyting sonuçları belli oldu: O Ses Türkiye birinci oldu! (25 ARALIK)

Sevilen şarkı yarışması programı O Ses Türkiye dün akşamın birincisi oldu, O Ses Türkiye’nin özeti ise ikinci sırada yer aldı. Gündemden gelişmeleri aktaran Show Ana Haber ise üçüncü oldu.
Belirlenen reyting sonuçlarına göre Bodrum Masalı dördüncü sıraya yerleşirken, Fox Ana Haber beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10’a sırasıyla Demet Akbağ ile Çok Aramızda, O Hayat Benim, Haber Önü, Hayat Bazen Tatlıdır ve Baba Candır girdi. İşte 25 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20’deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|RTG
|SHARE
|1
|O SES TURKIYE
|TV8
|7.76
|18.29
|2
|O SES TURKIYE OZET
|TV8
|05.04
|12.69
|3
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|4.93
|14.47
|4
|BODRUM MASALI
|KANAL D
|4.93
|10.98
|5
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX TV
|4.52
|13.12
|6
|DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA
|SHOW TV
|4.4
|9.99
|7
|O HAYAT BENIM
|FOX TV
|4.36
|10.09
|8
|HABER ONU
|SHOW TV
|3.93
|12.59
|9
|HAYAT BAZEN TATLIDIR
|STAR TV
|3.7
|8.38
|10
|BABA CAN’DIR
|TRT 1
|3.59
|08.02
|11
|SEVIYOR SEVMIYOR
|ATV
|3.49
|08.07
|12
|HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)
|STAR TV
|3.49
|8.87
|13
|SIRINLER (Y.S)
|ATV
|3.4
|13.59
|14
|TAKIPTEKILER (Y.S)
|SHOW TV
|3.33
|7.76
|15
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|3.24
|9.22
|16
|ATV ANA HABER
|ATV
|03.03
|8.78
|17
|BODRUM MASALI (OZET)
|KANAL D
|03.03
|7.53
|18
|O HAYAT BENIM (OZET)
|FOX TV
|2.88
|7.18
|19
|SICAK GELISME
|KANAL D
|2.61
|8.13
|20
|SEVIYOR SEVMIYOR (OZET)
|ATV
|2.59
|6.5