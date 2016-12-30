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Reyting sonuçları belli oldu: Vatanım Sensin birinci oldu!

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri belli oldu. 29 Aralık gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? İlk bölümünden beri ilgiyle takip edilen Vatanım Sensin dün gecenin sırlamasında birinciydi, onu Cesur ve Güzel dizisi takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...
13:4030 Aralık 2016
Magazin
Reyting sonuçları belli oldu: Vatanım Sensin birinci oldu!
Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri belli oldu. 29 Aralık gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? İlk bölümünden beri ilgiyle takip edilen Vatanım Sensin dün gecenin sırlamasında birinciydi, onu Cesur ve Güzel dizisi takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Geçtiğimiz aylarda başlayan ve konusuyla izleyiciyi ekran başına toplayan Vatanım Sensin yeni bölümüyle reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada Cesur ve Güzel adlı Star TV dizisi vardı. Fox Ana Haber ise üçüncü oldu.

Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Recep İvedik 4 dördüncü sıraya yerleşirken, Cesur ve Güzel özeti beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Show Ana Haber, Vatanım Sensin özet, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kanal D Ana Haber ve Esra Erol’da girdi. İşte 29 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

İŞTE 29 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

SIRABAŞLIKKANAL ADI
1VATANIM SENSINKANAL D
2CESUR VE GUZELSTAR TV
3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV
4RECEP IVEDIK 4 (T.S)TV8
5CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV
6SHOW ANA HABERSHOW TV
7VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D
8MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV
9KANAL D ANA HABERKANAL D
10ESRA EROL’DAATV
11FENERBAHCE-MENEMEN BLD.SPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARS.ATV
12ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 1
13ATV ANA HABERATV
14ADINI SEN KOYTRT 1
15UMUDA KELEPCE VURULMAZFOX TV
16SICAK GELISMEKANAL D
17HABER ONUSHOW TV
18CESUR YUREKSHOW TV
19ON BIN GUN (Y.S)KANAL D
20ATV GUN ORTASIATV

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