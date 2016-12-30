Reyting sonuçları belli oldu: Vatanım Sensin birinci oldu!

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri belli oldu. 29 Aralık gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? İlk bölümünden beri ilgiyle takip edilen Vatanım Sensin dün gecenin sırlamasında birinciydi, onu Cesur ve Güzel dizisi takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Reyting sonuçlarına göre dün gecenin en çok izlenenleri belli oldu. 29 Aralık gecesinin en çok izlenenleri hangi programlar oldu? İlk bölümünden beri ilgiyle takip edilen Vatanım Sensin dün gecenin sırlamasında birinciydi, onu Cesur ve Güzel dizisi takip etti. İşte diğer reyting sonuçları...

Geçtiğimiz aylarda başlayan ve konusuyla izleyiciyi ekran başına toplayan Vatanım Sensin yeni bölümüyle reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada Cesur ve Güzel adlı Star TV dizisi vardı. Fox Ana Haber ise üçüncü oldu.

Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Recep İvedik 4 dördüncü sıraya yerleşirken, Cesur ve Güzel özeti beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Show Ana Haber, Vatanım Sensin özet, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kanal D Ana Haber ve Esra Erol’da girdi. İşte 29 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

İŞTE 29 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI