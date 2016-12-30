Reyting sonuçları belli oldu: Vatanım Sensin birinci oldu!

Geçtiğimiz aylarda başlayan ve konusuyla izleyiciyi ekran başına toplayan Vatanım Sensin yeni bölümüyle reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada Cesur ve Güzel adlı Star TV dizisi vardı. Fox Ana Haber ise üçüncü oldu.
Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre Recep İvedik 4 dördüncü sıraya yerleşirken, Cesur ve Güzel özeti beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Show Ana Haber, Vatanım Sensin özet, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kanal D Ana Haber ve Esra Erol’da girdi. İşte 29 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|1
|VATANIM SENSIN
|KANAL D
|2
|CESUR VE GUZEL
|STAR TV
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|4
|RECEP IVEDIK 4 (T.S)
|TV8
|5
|CESUR VE GUZEL (OZET)
|STAR TV
|6
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|7
|VATANIM SENSIN (OZET)
|KANAL D
|8
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|9
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|10
|ESRA EROL’DA
|ATV
|11
|FENERBAHCE-MENEMEN BLD.SPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARS.
|ATV
|12
|ERHAN CELIK ILE ANA HABER
|TRT 1
|13
|ATV ANA HABER
|ATV
|14
|ADINI SEN KOY
|TRT 1
|15
|UMUDA KELEPCE VURULMAZ
|FOX TV
|16
|SICAK GELISME
|KANAL D
|17
|HABER ONU
|SHOW TV
|18
|CESUR YUREK
|SHOW TV
|19
|ON BIN GUN (Y.S)
|KANAL D
|20
|ATV GUN ORTASI
|ATV