Rita Ora’dan seksi paylaşım

Dünyaca ünlü yıldız Rita Ora, yılın son kampanyası için hazır olduğu andan seksi bir fotoğraf paylaştı.

Dünyaca ünlü yıldız Rita Ora, yılın son kampanyası için hazır olduğu andan seksi bir fotoğraf paylaştı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Rita Ora, aynı zamanda dünyanın önde gelen makyaj markalarından Rimmel’in de marka elçilerinden biri… Şu sıralar, muhasebecinin hesaplarını gizlice başka bir hesaba sızdırdığı, bu sebeble on binlerce sterlin kaybettiği iddia edilen Ora, dün akşam paylaştığı fotoğraflarla iddiaları yalanlıyor gibi görünüyor!

Üstünde bornozla seksi bir fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı, “Heyecan verici kampanya için teşekkürler Rimmel! Yılın son işi” notunu düştü. Kısa sürede bu paylaşıma 200 binden fazla beğeni geldi.

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