Sabriye Şengül kimdir? Ringlerden Survivor 2017 ünlüler kadrosuna

Sabriye Şengül, Acun Ilıcalı'nın sunacağı Survivor 2017 kadrosunda yer alacak. Milli boksör, Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak olan Survivor 2017 ünlüler takımında yarışacak. Peki Sabriye Şengül kimdir? Kaç yaşındadır ve nerelidir?

Sabriye Şengül, Survivor 2017 kadrosuna dahil oldu. Bu sezon 11.si yapılacak Survivor yarışması Ünlüler takımına Milli boksör Sabriye Şengül de katıldı. Boks ve Kickboks’ta Türkiye Şampiyonluğu olan milli sporcu, Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak Survivor 2017’de ünlüler takımı için mücadele edecek. Peki Sabriye Şengül kimdir?

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül, 1988’de Trabzon’da doğdu. Aslen Trabzonlu olan milli sporcunun Şalpazarı ilçesinden olan Sabriye Şengül’ün babası Nihat Şengül kamyon şöförü, annesi Cemile Şengül ise ev hanımı. Sabriye Şengül’ün 4 kardeşi var. Lise yıllarında ilk olarak okulun Hentbol takımınde oynayan Sabriye Şengül, çok faul yaptığı için “Sen bu işi bırak boks yap” şeklinde azarından sonra boksa başladı.

2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül, ilk olarak hentbolla kariyerine başladı daha sonra kickboks'a yöneldi. Boksa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Sabriye Şengül, ailesinden bir süre boks yaptığını sakladı. Fakat şampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çıkınca ailesine söylemek zorunda kaldı. Ailesi ilk başlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve Kickboks'ta 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabriye Şengül'ün K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonluğu bulunmaktadır. Tv8'de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor 2017 yarışmacılarındandır.

Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”