Şahan Gökbakar, Atatürk ve Türk Milleti hakkında yazdıklarıyla duygulandırdı

Geride bıraktığımız gün bilişim savcılarını göreve çağıran Şahan Gökbakar, Atatürk'le ilgili bir paylaşımda bulundu.

İçinde bulunduğumuz yıl Recep İvedik serisinin beşinci filmini seyirciyle buluşturacak olan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Atatürk’ün bir resmini paylaşan Gökbakar, yazdıklarıyla millet olmanın ve Türk bayrağının ne anlam ifade ettiğinden bahsetti. İşte Şahan Gökbakar’ın o paylaşımı:



“Bizi bir ULUS yapan güzel ADAM, büyük ATATURK gecenin bu saatinde aklıma geldin yine… İyi ki senin elin değmiş bu topraklara… Teşekkürler Paşam! Türk Milleti olabilmek dediğin şeyi daha şimdi anlıyor bazıları… Ama anladı ya buna da şükür… Bizi en tepede birleştiren kimlik bu bayraktır. Onu dalgalanırken her gördüğünde şükret, önce Allah’a sonra da Atatürk’e… Seviyorum sizi…”

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