Şahan Gökbakar İzmir’deki terör saldırısı sonrası profilini karartmadı

Komedyen Şahan Gökbakar, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası pek çok ünlü isimden farklı bir paylaşıma imza attı.

Komedyen Şahan Gökbakar, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası pek çok ünlü isimden farklı bir paylaşıma imza attı.

Yeni yılda Recep İvedik filmlerinin beşincisiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, son günlerde sosyal medya hesabından dikkat çekici ve duygusal paylaşımlarda bulunuyor. Geride bıraktığımız gün Atatürk’le ilgili satırları haber olan Gökbakar şimdi de İzmir’e dair yazdıklarıyla duygulandırdı. İzmir’de meydana gelen terör saldırısı sonrası hemen her ünlü hesabını karartırken, Şahan Gökbakar İzmir’de saat kulesinin bulunduğu meydanın fotoğrafını paylaşarak altına da:

“Adını siyah ekrana yazmayacağım canım İzmirim. Yakışmıyor bize siyahlar… Karartmaya çalışsalar da inadına kararmayacağız… Canını yakmaya kalkıştılar bugün ama senin güzelliğini hiçbir alçak bozamaz güzel İzmir. Kahraman polisimiz Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet diliyorum. Hakkını helal et şehidim.”



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