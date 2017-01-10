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Şahan Gökbakar’dan iddialı Recep İvedik 5 paylaşımı

Recep İvedik serisinin beşinci filmini kısa bir süre sonra vizyona sürmeye hazırlanan Şahan Gökbakar, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini filmi için hazırlıyor.
11:0010 Ocak 2017
Magazin
Şahan Gökbakar’dan iddialı Recep İvedik 5 paylaşımı
Recep İvedik serisinin beşinci filmini kısa bir süre sonra vizyona sürmeye hazırlanan Şahan Gökbakar, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini filmi için hazırlıyor.

Kendi yarattığı Recep İvedik karakterini sinema perdesine taşımakla kariyerinde belki de en doğru adımı atan Şahan Gökbakar, gişe rekorları kıran filminin beşincisini Şubat ayında seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Gişe başarısına bakıldığında Türk sinemasında en çok kazandıran film ünvanını elinde tutan Recep İvedik, Gökbakar’ın yüzünü güldürüyor.

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Rakip komedyenlerin filmlerine gişede fark atan Şahan Gökbakar, yeni filmi çıkmadan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla rekorunu kırmak istediğini ortaya koydu. Recep İvedik 4 filmini izlemeye gelen kalabalığın görüntüsünü hesabından paylaşan Şahan Gökbakar, bu kareye “Unutulmaz anlardan biri, Recep İvedik 4 kuyruğu… Bu görüntülere çok az kaldı” notunu düştü.

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