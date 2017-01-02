Şahika Ercümen kimdir? Dalış rekortmeni Şahika Ercümen Survivor 2017’de!

Şahika Ercümen, Survivor 2017'de boy gösterecek. Acun Ilıcalı tarafından sunulacak olan Survivor 2017 yarışması ünlüler kadrosunda Şahika Ercümen de yer alıyor. Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Survivor 2017'de ne kadar başarılı olacak? Açlığa ne kadar dayanabilecek? Peki Şahika Ercümen kimdir?

Şahika Ercümen, Survivor 2017'de boy gösterecek. Acun Ilıcalı tarafından sunulacak olan Survivor 2017 yarışması ünlüler kadrosunda Şahika Ercümen de yer alıyor. Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Survivor 2017'de ne kadar başarılı olacak? Açlığa ne kadar dayanabilecek? Peki Şahika Ercümen kimdir?

Şahika Ercümen, Survivor 2017’de. Acun Medya’nın hazırladığı Survivor yarışması yeni sezonuna dalış rekortmeni Şahika Ercümen de katılacak. 21 Ocak’ta başlayacak olan ve Dominik Cumhuriyeti’nde yapıacak olan Survivor 2017 yarışmasında Şahika Ercümen, ünlüler kadrosunda yer alacak. Peki Şahika Ercümen kimdir?

ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Çanakkale’de 1985’de doğan Şahika Ercümen, serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu olup serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur.

Şahika Ercümen, 2006’da, İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırdı. 26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası’nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.

Şahika Ercümen, 2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Millî Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası’nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde eden Şahika Ercümen, 2010 yılında ise Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu.

Şahika Ercümen, 11 Şubat 2011 tarihinde Avusturya’nın Weissensee bölgesinde buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi katetmiş hem erkekler hem de bayanlarda Buzaltı Yatay Dalış dünya rekorunu kırmıştır. Daha önceki rekor kadınlarda 70 erkeklerde ise 108 metre idi. Şahika Ercümen, 10 Kasım 2011 tarihinde Mısır’ın Dahab kentinde sabit ağırlıkla dikey dalış kategorisinde 70 metreye ulaşarak bu daldaki dünya rekorunun sahibi olmuş ve aynı gün paletsiz olarakta 60 metreye dalarak bir rekor daha kırmıştır.

Şahika Ercümen, 22 Temmuz 2014 tarihinde Antalya’nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlıkla yaptığı dalışta 91 metreye ulaşarak dünya rekosunun sahibi olmuştur. Paletsiz değişken ağırlıkla kırdığı dünya rekorundan bir gün sonra paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni bir dünya rekorunun sahibi olmuştur.

Şahika Ercümen, Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılında şehitleri anmak amacıyla 24 metre derinlikteki İngiliz savaş gemisi Majestic'e dalarak şehitlerin anısına çelenk bıraktı. Yine Çanakkale boğazında Anzak gününde Avustralyalı ve Yeni Zelandalı sporcularla dalış yaparak su altından barış mesajı verdi.