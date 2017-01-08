‘Sakalımın boyanmasına izin vermiyorum’

Yakışıklı oyuncu Keremcem önceki akşam Cihangir'de bulunan Adana İl Sınırı restourant çıkışı görüntülendi.

Kar yağışının yoğun olduğu gün dostları ile birlikte doğum gününü kutladığını belirten Keremcem ” Yılbaşından önce olan doğum günü bugün görüşemediğim arkadaşlarım ile kendi aramızda ufak bir kutlama yaptık ee nede olsa artık yaş oldu 39 sakallardan belli olmuyormu beyazlarım çıkmaya başladı.Sette sakallarımın beyazlarını boyamak istiyorlar izin vermiyorum. Ülkemizde yaşanan terör olaylarından dolayı pek keyfimiz olmasada yaşamaya ve hayatımıza bir şekilde devam etmek zorundayız. Umarım herşey düzelecek ben buna inanıyorum ve diliyorum. ” dedi.

Müzikten uzak kaldığını belirten Keremcem ” Müzikten çok özür diliyorum. Hayramlarımı da üzüyorum, burada söz veriyorum onları çok fazla bekletmicem. İleride tekrar yeni şarkılar seslendireceğim. Dizi şuan çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Güney Amerika’da bir çok ödüle layık görüldü. Belki birgün oraya da gideceğim. ” diyerek mekandan ayrıldı.