Şapkalı kankiler

Şirin Ergüder önceki akşam yakın arkadaşı Tuba Ünsal ve eşi Mirgün Cabas’la Asmalı Ece Meyhana’de düzenlenen partiye katıldı

Şirin Ediger önceki akşam yakın arkadaşı Tuba Ünsal ve eşi Mirgün Cabas'la Asmalı Ece Meyhane'de düzenlenen partiye katıldı. Sezonun trendlerini takip ettikleri belli olan Ediger ve Ünsal’ın şapkaları dikkat çekiciydi.Tuba Ünsal armalı militer kabanı, Rus kalpağıyla, Şirin Ediger ise siyah yakası kürklü kabanı ve kırmızı şapkasıyla oldukça şık görünüyordu. Geç saatlere kadar eğlenen üçlü gecenin sonunda aynı araçla mekandan ayrıldı.