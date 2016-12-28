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Şapkalı kankiler

Şirin Ergüder önceki akşam yakın arkadaşı Tuba Ünsal ve eşi Mirgün Cabas’la Asmalı Ece Meyhana’de düzenlenen partiye katıldı
Emre ÇEVİK
12:2228 Aralık 2016
Magazin
Şapkalı kankiler
Şirin Ergüder önceki akşam yakın arkadaşı Tuba Ünsal ve eşi Mirgün Cabas’la Asmalı Ece Meyhana’de düzenlenen partiye katıldı
Şirin Ediger önceki akşam yakın arkadaşı Tuba Ünsal ve eşi Mirgün Cabas'la Asmalı Ece Meyhane'de düzenlenen partiye katıldı. Sezonun trendlerini takip ettikleri belli olan Ediger ve Ünsal’ın şapkaları dikkat çekiciydi.
dsc_3617Tuba Ünsal armalı militer kabanı, Rus kalpağıyla, Şirin Ediger ise siyah yakası kürklü kabanı ve kırmızı şapkasıyla oldukça şık görünüyordu. Geç saatlere kadar eğlenen üçlü gecenin sonunda aynı araçla mekandan ayrıldı.
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Son güncelleme: 13:0028.12.2016
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