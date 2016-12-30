Seda Aktuğlu kimdir? Survivor Seda Aktuğlu, Beyaz’ın konuğu oluyor!

Seda Aktuğlu, 2010 Survivor yarışmacısı bu akşam Beyaz Show'a katılıyor. Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show yılın son programını yapıyor. Survivor Seda Aktuğlu da programa katılacak kendisi hakkında merak edilenleri cevaplandıracak. Peki Seda Aktuğlu kimdir?

Seda Aktuğlu, 2010 Survivor yarışmacısı bu akşam Beyaz Show'a katılıyor. Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show yılın son programını yapıyor. Survivor Seda Aktuğlu da programa katılacak kendisi hakkında merak edilenleri cevaplandıracak. Peki Seda Aktuğlu kimdir?

Seda Aktuğlu bu akşam Beyaz Show’a konuk oluyor. Ertem Şener, Koray Avcı ve Zahide Yetiş’in katılacağı Beyaz Show’un bir diğer konuğu da Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu. Survivor 2010’dan sonra 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Seda Aktuğlu, yılın son Beyaz Show programına konuk olarak katılacak ve konukların sorularını cevaplandıracak, Survivor yarışmasında başından geçen olayları anlatacak. Peki Seda Aktuğlu kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

SEDA AKTUĞLU KİMDİR?

2010 senesinde yayınlanan Survivor Kızlar Erkekler’de hem sempatik tavırları hem de hırsıyla tüm izleyenlerin beğenisini kazanan Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 Almanya doğumlu olup 23 yaşındadır. Aslen İzmirlidir olan Seda Aktuğlu, Türk anne babanın kızıdır ve hem Almanya hem de Türkiye vatandaşıdır. Bir ağabeyi vardır. Seda Aktuğlu, Pinneberg Statische çocuk yuvası ardından, Pinneberg Carl-Eiltz okulunun ilk öğreniminin orta bölümünü bitirmiştir. Akabinde 2003 yılında Eskişehir Özel Gelişim Kolejinde liseye devam etmiş ve 2006 yılında liseyi bitirmiştir. Seda Aktuğlu, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenlik Bölümünü kazandı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Kamu yönetimi Bölümüne devam etmektedir. Seda Aktuğlu, Var mısın Yok musun yarışmasına katılmış ve bu yarışmada son iki kutuya 200 TL ve 100.000 TL ile girdi, kutusunda 100.000 TL olan Seda, teklifi kabul etti ve 34.000 TL kazandı.