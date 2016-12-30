Seda Demir kimdir? Ünlü oyuncu Survivor 2017’de

'Yaprak Dökümü' dizisi ile tanıdığımız oyuncu Seda Demir Survivor 2017'de boy gösterecek. Peki, Seda Demir kimdir?

Survivor, 2017’ye bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Daha önce İlhan Mansız, Serhat Akın gibi ünlü isimleri kadrosuna dahil eden Acun Ilıcalı, Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk’ün de Survivor 2017’ye katılacağını duyurdu.

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, 8 Mart 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk sinema ve dizi oyuncusu olarak kariyerini sürdüren Seda Demir, birçok projede yer almıştır.

Seda Demir, özellikle Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Seda Demir, 2007-2010 yılları arasında yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Sedef karakterine hayat vermiştir.

Seda Demir, ilk olarak fuarlarda hostes olarak görev alırken arkadaşlarının teşvikiyle bir ajansa kayıt olmaya karar vermiştir. Birçok kez deneme çekimlerine çağrılmasına rağmen genelde bu çekimlere davetini reddeden Seda Demir katıldığı çekimin ardından ilk işi olan İş Bankarı reklamında rol almıştır.

İlk dizi deneyiminde ün kazandı

Seda Demir ilk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yapmıştır. Yaprak Dökümü dizisinin sona ermesinin ardından Seda Demir, 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterine hayat vermiştir. Bu dizinin ardından kısa bir süre ekranlara ara veren Seda Demir, 2013 yılında İntikam dizisiyle ekranlara dönmüş dizide Sude karakterini canlandırmıştır. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini oynayan Seda Demir, ilk sinema deneyimini de 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filmindeki Ayşe karakteriyle yaşamıştır.