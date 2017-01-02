Sedat Kapurtu kimdir? Çılgın Sedat, Survivor 2017 ünlüler takımında!

Sedat Kapurtu, Survivor 2017 kadrosunda ünlüler takımında yarışacak. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı Survivor 2017 ünlüler takımında Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı yer aldı. Peki Sedat Kapurtu kimdir? Nerelidir? Hangi sporları yapmaktadır?

Sedat Kapurtu, Survivor 2017 kadrosunda ünlüler takımında yarışacak. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı Survivor 2017 ünlüler takımında Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı yer aldı. Peki Sedat Kapurtu kimdir? Nerelidir? Hangi sporları yapmaktadır?

Sedat Kapurtu’nun Survivor 2017 ünlüler kadrosunda yer alacağı açıklandı. Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu kanal TV8’de bu sezon 11. kez düzenlenecek olan Survivor 2017 Ünlüler ve Gönüllüler kadroları açıklandı. Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu, Survivor 2017’de ünlüler takımında mücadele edecek. Peki Sedat Kapurtu kimdir?

SEDAT KAPURTU KİMDİR?

Sedat Kapurtu, 1973 yılında İstanbul’da doğdu.44 yaşındaki şarkıcı aslen Sivaslıdır. 16 yaşında futbol oynayan Sedat Kapurtu, daha sonra müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim aldıktan sonra Şan eğitimi aldı. Kanun, bağlama, davul, klavye ve bateri çalan Çılgın Sedat; ayrıca karate, teakwando ve kickbox sporu ile ilgilenmektedir. Sedat Kapurtu, 2008 yılında Zeytinburnu Spor ile profesyonel futbol oynamaya başlamış ancak 2011 yılında bıraktı. Çılgın Sedat, aynı zamanda Muay Thai (Tayland Boksu) hakemliği de yapmaktadır.

Sedat Kapurtu’nun 2000 yılında Delikanlı Gibi, 2002 yılında Batıra Bastıra Aşk, 2005 yılında Bi Daha mı Tövbe ve 2007 yılında Siraç Bebeğime adlı albümleri piyasaya sunuldu. Tv8’de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstelendiği Survivor 2017 ünlüler takımı yarışmacılarındandır.

2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adlı televizyon programına imza attı. 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık'ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı.

Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Siraç (d.2006) adında bir engelli ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır.