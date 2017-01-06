Şehit polis Fethi Sekin’in ailesi için kampanya başlatıldı

Canı pahasına teröristlerle çatışarak, İzmir'deki faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin için change.org'ta kampanya başlatıldı.

Dün akşam İzmir’de teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan ve şehit olan trafik polisi Fethi Sekin için change.org‘ta kampanya başlatıldı. Ünlü isimler de kampanyayı paylaşarak, ‘Fethi Sekin’in yakınlarına destek ol!’ dedi.

Kampanyayı başlatan Emel Erdal adlı vatandaş, Cumhurbaşkanına çağrı yaparak; “Fethi Sekin’in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin, üç çocuğu iyi okullarda burslu okutulsun, eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin” dedi.

Gökhan Tepe, Demet Akalın, Nihat Odabaşı gibi ünlü isimler de kampanyaya destek oldu.

Canı pahasına büyük bir faciayı önleyerek, binlerce kişinin hayatını kurtaran kahraman polisin hakkı ödenmez! Sizler de kampanyaya destek olun…

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