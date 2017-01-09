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Serdar Ortaç’ın baba olma isteğine annesinden destek geldi

Baba olma isteğini son zamanlarda sıklıkla belirten Serdar Ortaç'ın bu çağrılarına annesinden de destek geldi.
07:319 Ocak 2017
Magazin
Serdar Ortaç’ın baba olma isteğine annesinden destek geldi
Baba olma isteğini son zamanlarda sıklıkla belirten Serdar Ortaç'ın bu çağrılarına annesinden de destek geldi.

Bundan iki yıl önce İrlandalı manken Chloe Loughnan ile dünya evine giren Serdar Ortaç, şimdilerde baba olma isteğini dile getiriyor. Ortaç, 6 Haziran 2014’te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan’dan çocuk istiyor. Ancak eşinin isteklerine “Önce kariyerim” diyen Chloe (24) ise anne olmaya hiç yanaşmıyor.

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Çiftin arasındaki bebek krizine Serdar’ın annesi Nesrin Ortaç da dahil oldu. Nesrin Hanım gelinine “Oğlum 1 ay sonra 47 yaşına giriyor. Baba olmak en doğal hakkı. İşlerini ön planda tutman Serdar’ı da beni de çok üzüyor” diye rest çekti.

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