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Seren Serengil, Berkay’ın eşi Özlem Katipoğlu’nun hamile olduğunu duyurdu

Seren Serengil, Berkay'ın eşi ile birlikte çektiği videoyu paylaştı, hamilelik haberini verdi.
09:0721 Aralık 2016
Magazin
Seren Serengil, Berkay’ın eşi Özlem Katipoğlu’nun hamile olduğunu duyurdu
Seren Serengil, Berkay'ın eşi ile birlikte çektiği videoyu paylaştı, hamilelik haberini verdi.

Şimdilerde bir magazin programı sunan Seren Serengil, geride bıraktığımız günlerde yakın arkadaşı Berkay’ın doğum günü partisine katıldı. Burada Berkay’ın eşi Özlem Katipoğlu ile yakından ilgilenen Serengil, genç kadınla birlikte evin mutfağında çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Berkay’ın baba olacağının müjdesini de bu video aracılığıyla takipçilerine veren Seren Serengil, paylaşımının altına “Sizce Özlem’de bir güzelleşme var mı? Haydi ilk benden duyun, Özlem hamile… Teyzelerinden birisi olarak dünyanın en mutlu anını yaşıyoruz” notunu düştü.

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