Seren Serengil, Demet Akalın’la olan dostluğunu gösterdi

Seren Serengil çok yakın dost olduğu Demet Akalın'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Seren Serengil çok yakın dost olduğu Demet Akalın'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Her ne kadar magazin camiası vefasızlıkla suçlansa da dostluklarını uzun yıllardır sürdüren isimlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Bunlar arasında öne çıkanlarsa özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde, beraber çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Demet Akalın ve Seren Serengil… Yine Demet Akalın’la eski yıllarda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Seren Serengil altına da şu satırları yazmış: “İyi günde kötü günde birlikte olabilmiş, birlikteyken çok eğlenen bir aradayken başına gelmeyen kalmayan ama en korkunç anları bile eğlenceye çevirmeyi başarabilen 20 yıllık bir neşeli bir arkadaşlığımız olduğu doğrudur.”