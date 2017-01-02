Serhat Akın kimdir? “Kadıköy Boğası” Serhat Akın Survivor 2017 ünlüler takımında yarışacak!

Serhat Akın, yakında başlayacak Survivor 2017'de ünlüler kadrosunda mücadele edecek. Fenerbahçe forması ile gösterdiği başarılı futbolu sonrasında "Kadıköy Boğası" lakabını alan Serhat Akın, aynı performansı Survivor 2017'de gösterebilecek mi merak ediliyor. Peki Serhat Akın kimdir? Futbola ne zaman nerede başladı? Aslen nerelidir?

Serhat Akın, yakında başlayacak Survivor 2017'de ünlüler kadrosunda mücadele edecek. Fenerbahçe forması ile gösterdiği başarılı futbolu sonrasında "Kadıköy Boğası" lakabını alan Serhat Akın, aynı performansı Survivor 2017'de gösterebilecek mi merak ediliyor. Peki Serhat Akın kimdir? Futbola ne zaman nerede başladı? Aslen nerelidir?

Serhat Akın, Survivor 2017 kadrosunda. Acun Medya tarafından organize edilen Survivor yarışması yeni sezonunda yarışacak isimler belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım halinde mücadele edecek olan Survivor yarışmacılarına Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın da yer alacak. Ünlüler kadrosunda yarışacak olan “Kadıköy Boğası” lakaplı Serhat Akınlı Survivor 2017 21 Ocak’ta başlıyor. Peki Serhat Akın kimdir?

SERHAT AKIN KİMDİR?

Serhat Akın, 5 Haziran 1981 tarihinde Bretten, Almanya‘da bir Türk ailenin oğlu olarak doğmuştur. Serhat Akın, Erzincanlı olması nedeniyle genellikle 24 numaralı formayı tercih etmiştir. Serhat Akın, 10 yaşında iken Karlsruher futbol takımının altyapısında futbola başladı. 2000 yılında Fenerbahçe‘ye transfer oldu. Fenerbahçe'de kaldığı 5 senede Fenerbahçe formasıyla toplamda resmi maçlara 154 kere çıkmış ve 49 gol atmıştır.

1999 yılında 4 kez U-17 formasını giyen Serhat Akın, burada 2 gol kaydetti. Yine aynı yıl içerisinde 3 kere de U-18 formasını giydi ve 4 gol attı. 2000 yılından 2002 yılına kadar da Türkiye U-21 formasını 23 kere giymeyi başaran Serhat Akın, bu forma altında 12 gol attı. 2002 yılından itibaren ise Türkiye A Milli formasıyla 21 maça çıktı ve 3 gol attı.

Serhat Akın en son Almanya 4. Ligi takımlarından Berliner AK takımında 2013-2014 sezonunda oynadıktan sonra aktif futbolu bıraktı.

Altyapı Kariyeri :

1991-2000 – Karlsruher

Profesyonel Futbol Kariyeri :

Yıllar Takım Maç Gol 2000-2005 Fenerbahçe 125 41 2005-2008 Anderlecht 49 13 2006-2007 Köln (kiralık) 7 1 2008-2009 Kocaelispor 11 1 2009 Konyaspor 11 1 2009-2011 Karlsruher 18 0 2011-2012 Turgutluspor 25 15 2012 Altay 5 0 2013 Grunbach 0 0 2013-2014 Berliner AK 7 2 Toplam 258 74

Millî Takım Kariyeri :

1999 – Türkiye U-17 … 4 maçta 0 gol

1999 – Türkiye U-18 … 3 maçta 4 gol

2000-2002 – Türkiye U-21 … 22 maçta 12 gol

2002-2005 – Türkiye … 16 maçta 3 gol