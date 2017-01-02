Serhat Akın kimdir? “Kadıköy Boğası” Serhat Akın Survivor 2017 ünlüler takımında yarışacak!

Serhat Akın, Survivor 2017 kadrosunda. Acun Medya tarafından organize edilen Survivor yarışması yeni sezonunda yarışacak isimler belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım halinde mücadele edecek olan Survivor yarışmacılarına Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın da yer alacak. Ünlüler kadrosunda yarışacak olan “Kadıköy Boğası” lakaplı Serhat Akınlı Survivor 2017 21 Ocak’ta başlıyor. Peki Serhat Akın kimdir?
Serhat Akın, 5 Haziran 1981 tarihinde Bretten, Almanya‘da bir Türk ailenin oğlu olarak doğmuştur. Serhat Akın, Erzincanlı olması nedeniyle genellikle 24 numaralı formayı tercih etmiştir. Serhat Akın, 10 yaşında iken Karlsruher futbol takımının altyapısında futbola başladı. 2000 yılında Fenerbahçe‘ye transfer oldu. Fenerbahçe'de kaldığı 5 senede Fenerbahçe formasıyla toplamda resmi maçlara 154 kere çıkmış ve 49 gol atmıştır.
1999 yılında 4 kez U-17 formasını giyen Serhat Akın, burada 2 gol kaydetti. Yine aynı yıl içerisinde 3 kere de U-18 formasını giydi ve 4 gol attı. 2000 yılından 2002 yılına kadar da Türkiye U-21 formasını 23 kere giymeyi başaran Serhat Akın, bu forma altında 12 gol attı. 2002 yılından itibaren ise Türkiye A Milli formasıyla 21 maça çıktı ve 3 gol attı.
Serhat Akın en son Almanya 4. Ligi takımlarından Berliner AK takımında 2013-2014 sezonunda oynadıktan sonra aktif futbolu bıraktı.
Altyapı Kariyeri :
1991-2000 – Karlsruher
Profesyonel Futbol Kariyeri :
|Yıllar
|Takım
|Maç
|Gol
|2000-2005
|Fenerbahçe
|125
|41
|2005-2008
|Anderlecht
|49
|13
|2006-2007
|Köln (kiralık)
|7
|1
|2008-2009
|Kocaelispor
|11
|1
|2009
|Konyaspor
|11
|1
|2009-2011
|Karlsruher
|18
|0
|2011-2012
|Turgutluspor
|25
|15
|2012
|Altay
|5
|0
|2013
|Grunbach
|0
|0
|2013-2014
|Berliner AK
|7
|2
|Toplam
|258
|74
Millî Takım Kariyeri :
1999 – Türkiye U-17 … 4 maçta 0 gol
1999 – Türkiye U-18 … 3 maçta 4 gol
2000-2002 – Türkiye U-21 … 22 maçta 12 gol
2002-2005 – Türkiye … 16 maçta 3 gol