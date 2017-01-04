Sermiyan Midyat’ın OHAL yorumu

Yönetmen ve oyuncu Sermiyan Midyat, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu şiirsel bir dille değerlendirdi.

Yönetmen ve oyuncu Sermiyan Midyat, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu şiirsel bir dille değerlendirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL, üçüncü kez uzatıldı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılmadan OHAL’in üç ay daha uzatılması TBMM’de tartışmaya neden olurken, Sermiyan Midyat durumu kendi üslubu çerçevesinde değerlendirdi.

Reina’da 39 kişinin canına mâl olan terör saldırısı sonrası, bomboş kalan sokaklardan bahseden oyuncu, hislerini şöyle dile getirdi:

O’HALDE İYİ UYKULAR

Sokaklar bomboş, herkes evine çekilmiş, korku dolaşmakta şehirde, elektrikler kesilmiş, herkes sus, her yer pus.

Ohal’de iyi uykular herkese. — Sermiyan Midyat (@SermiyanMidyat) 3 Ocak 2017

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