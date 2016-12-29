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Sevda Demirel göğüsünden çıkarılan silikonlarının fotoğrafını paylaştı

Yüzündeki ve vücudundaki dolguları çıkaran Sevda Demirel, göğsündeki protezlerle sosyal medya hesabından vedalaştı.
11:5529 Aralık 2016
Magazin
Sevda Demirel göğüsünden çıkarılan silikonlarının fotoğrafını paylaştı
Yüzündeki ve vücudundaki dolguları çıkaran Sevda Demirel, göğsündeki protezlerle sosyal medya hesabından vedalaştı.

Yüzündeki dolguları çıkaran, şiş ve sargılı yüzü sosyal medya hesabından paylaşan Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan ismi olmuştu. Ardından da Renkli Sayfalar’a katılarak, bu değişimin nedenini anlattı.

Vücudunda oluşan kitleler yüzünden ameliyat olan Demirel, “Dolgular apse yaptı ve yüzümde kitleler oluştu” diyerek yüzündeki dolguların sinirlere dokunulmadan, tıraşlama yöntemiyle inceltildiğini açıkladı.

“HOŞÇA KALIN CEFAKÂR SİLİKONLARIM”

sevda

Dün akşam göğüsünden çıkan silikonların fotoğrafını paylaşarak;

“16 yıl benle bir hayat mücadelesi verdiniz. Soğuk hava şartlarına, uçağın türbülansına, dar kıyafetlerin sıkmasına, kıskanç kadınların kötü gözlerine dayandınız da dayandınız. Artık veda vakti geldi. Hoşça kalın cefakar eski silikonlarım”

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Son güncelleme: 12:1129.12.2016
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