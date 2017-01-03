Sevda Demirel, Hande Ataizi’ne 15 yıl önce attığı tokatla ilgili konuştu

Geçirdiği operasyon sonrasında Duymayan Kalmasın programına konuk olan Sevda Demirel şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’nun sunduğu programa katılan Sevda Demirel, yüzündeki dolguları çıkarmasıyla ilgili olarak konuştu. Yeni yüzüyle birlikte ikinci kez kamera karşısına geçen Demirel, “Beni estetik yaptırdıktan sonra Hande Ataizi’ne benzetiyorlar” şeklinde bir açıklamada bulununca, program sunucuları Sevda Demirel’in bir canlı yayında Hande Ataizi ile tartıştığı görüntüleri yayınladı.

“EMİNİM HANDE ÇOK DAHA FARKLI BİRİ OLMUŞTUR”

Yaklaşık 15 sene geçmesine rağmen akıllardan silinmeyen o görüntüler hakkında yorumda bulunan Sevda Demirel, her ne kadar yatıştırıcı ve ılımlı bir üslupla konuşsa da Hande Ataizi için kullandığı ifadeler yine çok tartışılacak gibi görünüyor. Ekrana yansıyan tartışma görüntülerini izleyen Sevda Demirel, canlı yayında şunları söyledi: ” Şimdi bakıyorum da bu yaşananların üzerinden 15 yıl geçmiş. Hande Ataizi, o zaman çok saygısız bir kızcağızdı. Şimdi anne oldu eminim çok daha farklı biri olmuştur. Buna inanıyorum. O zaman yaşananlar şimdi gerçekleşseydi, kalkar giderdim. Şiddeti savunmuyorum ama Hande Ataizi bana çok saygısızlık yapmıştı.”