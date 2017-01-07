Geride bıraktığımız günlerde vücudundaki slikonları çıkartarak bambaşka biri haline gelen Sevda Demirel kış aylarında hayvanların daha fazla ilgiye muhtaç olduğunu hatırlattı.

Sevda Demirel, sokak hayvanları için şu çağrıyı yaptı

Geride bıraktığımız günlerde vücudundaki slikonları çıkartarak bambaşka biri haline gelen Sevda Demirel kış aylarında hayvanların daha fazla ilgiye muhtaç olduğunu hatırlattı.

İstanbul’u dün akşam saatlerinden beri esir alan kar, sadece insanların değil sokakta yaşayan hayvanların da hayatlarını zorlaştırıyor. Bu konuda hesabından uyarılarda bulunan ünlü isimlerden biri de Sevda Demirel… Sürekli olarak hayvanlara yardım olunması gerektiği konularında uyarılarda bulunan Demirel, yaşadığı yerden bir kareyi paylaşarak altına da; “Camları lütfen açın kediler içeri girsin, açtım hemen bir tanesi girdi. Bu havada bari onlar için bir şeyler yapalım. Emin olun evinizi asla pisletmiyorlar, tek dertleri ısınmak” yazmış.