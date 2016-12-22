Seviyor Sevmiyor 23. bölüm 2. fragmanı izle: İrem kötü bir intikam peşinde

Seviyor Sevmiyor 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Seviyor Sevmiyor yeni bölümde Deniz ile Yiğit eski günlerine dönmesi İrem'in intikam ateşini körüklüyor.

Atv’nin her pazar ilgiyle izlenen dizisi Seviyor Sevmiyor’un 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Seviyor Sevmiyor yeni bölümde Yiğit ve Deniz mutluluktan havalara uçarken İrem ve Tuna ise bu durum karşısında kahroluyor. İntikam ateşi gitgide büyüyen İrem çok kötü bir plan hazırlığı içerisinde…

Seviyor Sevmiyor 23. bölümü ile 25 Aralık Pazar akşamı Atv ekranlarında…

SEVİYOR SEVMİYOR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz'in beklenmedik itirafı, Yiğit'in bütün intikam planını suya düşürmüştür. Ancak bu durum Yiğit'in öfkesini dindirmeye yetmez. Deniz'e yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. İçi soğumadan bu hesap onun için kapanmayacaktır. Deniz ise Yiğit ne yaparsa yapsın pes etmemeye kararlıdır. Diğer yandan Yiğit, Teoman'la ilgili bomba gibi bir haber alır. Bu haber Yiğit'in hayatını da çok yakından ilgilendirmektedir.