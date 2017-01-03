Seviyor Sevmiyor 24. bölüm fragmanı izle: Deniz’den can kurtaran hamle

Seviyor Sevmiyor 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Seviyor Sevmiyor yeni bölümde Deniz, Yiğit'in hayatını kurtarmak için kendini feda ediyor.

Pazar günlerinin vazgeçilmez dizisi haline gelen Seviyor Sevmiyor’un 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Seviyor Sevmiyor yeni bölümde Deniz, Yiğit’in hayatını kurtamak için kendi canından vazgeçiyor. Bu durum Yiğit ile Deniz’in daha da yakınlaşmasına neden oluyor. Fakat İrem yine rahat durmuyor ve ikiliyi ayırmak için yine hain bir plan yapıyor.

Seviyor Sevmiyor 24. bölümü ile 8 Ocak Pazar akşamı ATV ekranlarında…

SEVİYOR SEVMİYOR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz ve Yiğit yaşananlar sonrası birbirlerine kesinlikle güvenmemektedir. Özellikle Yiğit, Deniz’e bir daha güvenebileceğini düşünmemektedir. Bu bir iddialaşmaya ardından bir oyuna dönüşür. İki taraf da birbirinden yapması zor, meşakkatli isteklerde bulunur. Talepleri gerçekleştirmeye çalışırken iki taraf da bazen komik, bazen dramatik anlar yaşarlar. Ama bu oyunun sonu hiç de bekledikleri gibi bitmeyecektir. Yiğit’in kız kardeşi Simya hayatımıza çok da sessiz sedasız girmeyecektir. Geçmişinden gelen karanlık bir adam Simya’yı zengin abisi Yiğit’ten para koparması için zorlayacaktır. İrem’in Yiğit takıntısı bundan sonra hayatını nasıl etkileyecektir? Tuna aşk acısını geride bıraktığını düşünmektedir ancak aslında hiç iyi değildir. Deniz’i o bıraksa bile hayali peşinden gelmektedir. Tuna bu acıklı durumla nasıl baş edecektir? Ya da baş edebilecek midir?