Seviyor Sevmiyor 25. bölüm fragmanı izle: Yiğit ölecek mi?

Seviyor Sevmiyor 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Seviyor Sevmiyor yeni bölümde Yiğit'in burnundan gelen kanın sebebi belli oldu. Yiğit ölecek mi?

ATV’nin her pazar yayınlanan ve büyük bir beğeniyle izlenen dizisi Seviyor Sevmiyor’un 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Seviyor Sevmiyor yeni bölümde Yiğiy burnundan gelen kanın sebebini öğrenmek için doktora gidiyor. Tomografi sonuçlarından şoke eden bir gerçek ortaya çıkıyor. Bu haber sonrası Yiğit kendinden geçiyor. Bakalım Deniz bu haberi duyduğunda ne yapacak?

Seviyor Sevmiyor 25. bölümü ile 15 Ocak Pazar akşamı ATV ekranlarında…

SEVİYOR SEVMİYOR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Aralarındaki güven problemini çözen Yiğit ve Deniz’in önünde birlikte olmak için hiçbir engel kalmamıştır. Kavuştukları an Tuna’nın kaza haberini alan ikili hastaneye giderler. Tuna’nın kendisine ihtiyacı olduğunu gören Deniz, Tuna’nın yanında kalır. Tuna’nın kendi yüzünden hastalandığını öğrenince de onu üzmemek için Yiğit’le beraber olduğunu ona söyleyemez. Yiğit ve Deniz’in birlikte olduğunu duyan İrem’se, ikisinin arasını açmak için yeni bir plan yapar. Deniz bir kez daha Tuna’yla Yiğit arasında kalacaktır.