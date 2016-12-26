Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’nın ailesiyle birlikte poz verdi

Şeyma Subaşı geride bıraktığımız akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla Ilıcalı ailesine girdiğini gösterdi.

Son zamanlarda kızıyla birlikte Miami’de çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı’nın son paylaşımları bir hayli dikkat çekici oldu. Geride bıraktığımız yaz aylarında 13 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı’dan boşanan Acun Ilıcalı’yla birlikte çok daha fazla göz önünde olmaya başlayan Şeyma Subaşı, Ilıcalıi ailesine girdiğini geride bıraktığımız akşam yaptığı paylaşımla gösterdi.

Subaşı ilk olarak bir koltukta otururken çekilmiş karesini paylaşan ve “Ne tatliş bir ev hanımı oldum ben (kendim bile inanmadım)” notunu düşen Subaşı, bir sonraki karedeyse Acun Ilıcalı’nın ailesiyle birlikte aynı karede yer alıyor. Ancak Subaşı fotoğrafta Ilıcalı’nın biraz uzağında otururken görülüyor.