Şeyma Subaşı, İstanbul’un soğuğundan kaçıp soluğu Meksika’da aldı

Geride bıraktığımız yılın büyük bir çoğunluğunu yurt dışında sıcak ülkelerde geçiren Şeyma Subaşı, şimdilerde Meksika'nın tadını çıkartıyor.

Kızı Melisa ile birlikte çıktığı tatillerden en keyifli kareleri takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan Şeyma Subaşı, özellikle geride bıraktığımız yılın büyük bir çoğunluğunu yurt dışında geçirdi. Bir dönem sevgilisi Acun Ilıcalı’nın yanında Dominik’te bulunan Subaşı, daha sonra Miami’den paylaşımlarda bulundu. Sürekli olarak sosyal medya hesabından bulunduğu yerlerde çekilmiş kareleri paylaşan Şeyma Subaşı, şimdilerde Meksika’nın tadını çıkartıyor.

Kar altındaki İstanbul’un soğuk havasından Meksika’nın sıcağına kendisini atan Şeyma Subaşı, kızı Melisa’yla güzel havaların tadını çıkartıyor. Subaşı’nın bu fotoğraflarına gelen “Şeyma’yı takip eden üşümez” şeklindeki yorumlar da dikkat çekiyor.

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