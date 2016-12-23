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Şeyma Subaşı paylaşımıyla çocukluk yıllarına götürdü

Şeyma Subaşı, çocukluk yıllarına ait bir paylaşımda bulundu.
09:1423 Aralık 2016
Magazin
Şeyma Subaşı paylaşımıyla çocukluk yıllarına götürdü
Şeyma Subaşı, çocukluk yıllarına ait bir paylaşımda bulundu.

Geride bıraktığımız gün Eser Yenenler’in düzenlediği bir ev partisine sevgilisi Acun Ilıcalı ile katılan ve burada şarkı söyleyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından hayatına dair keyifli kareler paylaşıyor. Kızıyla birlikte Miami’de vakit geçiren ve o anlara dair fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı’nın son paylaşımı çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf oldu. Şeyma Subaşı’nın yorumları açık bırakarak yüklediği çocukluk fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Gelen yorumların büyük bir kısmıysa Şeyma Subaşı’nın yıllar içerisinde neredeyse hiç değişmediğine işaret ediyordu. Bu yorumlardan bir tanei olan “Sadece boyun uzamış” sözleri bizim de başlığımıza taşıdığımız paylaşım oldu.

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