Şeyma Subaşı’nın 15 şarkılık ev performansı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Eser Yenenler'in evinde verdiği davete katıldı, Subaşı gecede şarkı söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Eser Yenenler’in evinde verdiği yeni yıl davetine katılan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı geceye dair paylaşımlarda bulundu. Gecede tombala oynayan ve eğlenen Şeyma Subaşı, gecenin ilerleyen saatlerinde, Eser’in evindeki sahne şeklinde tasarlanmış köşede şarkı söyledi. Bu performasını sosyal medya hesabından da paylaşan Şeyma Subaşı’nın sevgilisinin yapımcılığını yaptığı O Ses Türkiye programına yarışmacı olarak katılıp katılmayacağı şimdilik belirsiz ancak görünen o ki Subaşı için şarkıcılık ilerleyen zamanlarda denenebilecek bir kariyer planı içerisinde yer alıyor. Şeyma Subaşı şarkı söylediği videoyu;

“Ben böleyim kendi yolumda. Benim şarkım Athena… Muhteşem gece için bir kez daha buradan teşekkür ederiz. Eser Yenenler, Dila Tarkan, 15 şarkı boyunca sesime dayanan Acun Ilıcalı, Nurdan Beşen, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ve şarkısını bağırarak söylediğim Athena Gökhan’a dinledikleri için bir kez daha çok teşekkürler… (Bu bölümde sesim mikrofona pek gelmese de diğer şarkılarda sesim fazla çıkmıştı” notuyla paylaştı.