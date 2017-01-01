Sıla, 2017 yılı için paylaştığı mesajla adeta 2016’yla hesaplaştı

Şarkıcı Sıla, 2017 için verdiği mesajla adeta geride bıraktığımız yılla bir hesaplaşma yaşadı.

Geride bıraktığımız yıl en çok konuşulan isimlerden biri de şarkıcı Sıla oldu. Yaptığı açıklamalar ve katılmadığı Yenikapı mitingiyle çok konuşulan Sıla için 2016 hiç şüphesiz bir hayli sorunlu geçti. Yılın son aylarında Davut Güloğlu ile mahkeme süreci de yaşayan Sıla’nın sosyal medya hesabından verdiği yeni yıl mesajı bu gelişmeler ışığında son derece önem taşıyordu. Ünlü ismin neler yazacağını, 2016’yla ilgili bir yorum yapıp yapmayacağını merak eden hayranlarınının sorularını Sıla şu paylaşımıyla dindirdi: “Yıl sonunda her şeyi sindirmek, olanları yanaklarından öpmek istiyorsun, teşekkür etmek. Ziyadesiyle. Ödüllü. Ve kurtulmak. Olmayandan, olmayandan, olamayandan, eksikten, dört buçuktan beşten. Sıfırdan, düşüncesi kısırdan. Zatenden, bazenden, aslenden. Yeni ve gülen çocuklu bir yıl olsun. Gerisine biz bakarız.”