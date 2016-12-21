Sıla ve Davut Güloğlu’nun davasında avukat ile hakim tartıştı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle, Davut Güloğlu hakkında dava açmıştı. "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle, Davut Güloğlu hakkında dava açmıştı. "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Duruşmaya, şikayetçi Sıla Gençoğlu katılmazken, sanık Davut Güloğlu hazır bulundu. Kimlik tespiti yapılan Güloğlu, aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu söyledi. Savunmasında savcılıkta verdiği ifadeyle ilgili konuşmaya başlayan Güloğlu’nun, bir sözünün tutanağa yanlış geçirildiğini belirten avukatı Emrullah Gözcü ile mahkeme hakimi arasında yaklaşık 20 dakika süren tartışma başladı.

“BİR TÜRLÜ SANIĞIN SORGUSUNA GEÇİLEMEDİ”

Hakim Ahmet Duymaz, avukatı sorguya müdahale etmekle suçladı. Avukat Emrullah Gözcü de hakimin, savunmasına müdahale de bulunduğunu söyledi. Daha sonra mahkeme hakimi, avukatın ağzından çıkan her kelimeyi tutanağa geçirdi.

Tutanağa yansıyan diyalog şöyle gerçekleşti; “Sanık, savcılık huzurundaki söylemlerimi kabul ediyorum dediği sırada sanık avukatı müdahale etti. ‘Öyle demiyor’ dedi. Tutanağa geçişime engel olamazsın dendi. Yine yazdırırken ‘sizin söylediklerinizi de tutanağa geçin’ dedi. Hala yazdırırken söylemlerini sürdürdü. Bir türlü sanığın sorgusuna geçilemedi. Neden böyle yaptığı soruldu. ‘Kutsal olan savunma için yaptım’ dedi. Hala yazdırmaya izin vermedi. Yazdırırken de konuşmasını sürdürdü”

GÜLOĞLU: BURADA OYUN MU OYNANIYOR?

Hakim ile avukat arasında devam eden tutanak tartışması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Davut Güloğlu, izleyicilere dönerek, “Burada oyun mu oynanıyor? Beni neden çağırdınız?” diye söylendi. Güloğlu’nun bu sözleri de tutanağa, “Bu arada sanık müdahale etti. ‘Ne diyorsunuz, burada ne yapılıyor, ben ne için çağrıldım?’ dedi. Avukatı ‘bir dakika bir dakika’ dedi” diye geçti.

GÜLOĞLU: “GENELE SÖYLEDİM”

Bir süre bu şekilde devam eden tartışmanın ardından savunmasına başlayan Güloğlu, suçlamaları reddetti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen mitingde, kendisine bir muhabirin soru sorması üzerine açıklama yaptığını ve bu açıklamada da, vatan hainlerine yönelik ‘istemeyen gitsin’ dediğini, Sıla Gençoğlu’na karşı doğrudan bir şey imâ etmediğini söyledi.

UZLAŞMAYA GÖNDERİLDİ

Yaşanan tartışmaların ardından sonra duruşmaya ara veren hakim Duymaz, dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar verdi.