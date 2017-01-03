Simge Sağın, terör saldırısının ardından hissettiklerini paylaştı

Yaz aylarına damga vuran 'Miş Miş' şarkısıyla ünlenen Simge Sağın, sosyal medya hesabından yazdıklarıyla ülkede yaşanan korku ikliminin nasıl da elle tutulur gözle görülür hale geldiğini satırlara döktü.

Şarkıcı Simge Sağın, büyük umutlarla başladığımız yeni yılın ilk saatlerinde Reina’da meydana gelen terör saldırısından sonra hemen herkesin aklına gelen sorulara ve yüreğine düşen korkulara tercüman oldu. Hissettiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyuran Sağın, “Bunca kayıptan sonra nasıl yaşayacağız?” diye sormuş.

“SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUZ”

İşte Simge Sağın’ın yazdıkları: “İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor… Güzel dileklerde bulunmak gibi… Artık bundan sonra böyle yaşayacağımıza inanmak… Korkunç… Siyah ekran yapmak mesela ve bunu haftada bir yapmak… Ya da her sabah uyanınca, yine neler olacak güzel ülkemin güzel masum insanlarına? Artık sokağa da çıkmaya korkuyoruz. Peki bu böyle devam ederse sonra nasıl yaşayacağız? Kalbimiz ağzımızda uçağa binerken kork, yürürken kork, sevdiklerini kaybetmekten kork.. Şimdi biz insanlar bunca korkudan bunca kayıptan sonra nasıl yaşayacağız? Mutluluğu sormadım bile…”

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