Sunay Akın, kendisine gelen mektubu paylaştı

Sunay Akın, bir takipçisinin kendisine attığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sunay Akın, bir takipçisinin kendisine attığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çocuklara armağan ettiği ‘oyuncak müzesi’ ile, açıklamalarıyla biraz da olsa sıkıntılı günlere ışık tutan Sunay Akın, kendisine gelen bir mektubu sosyal medyadan paylaştı.

BARIŞ MANÇO OLAMADI, SEN CUMHURBAŞKANI OL

Akın’ın bir seveni yolladığı bir mektupta, Akın’ı çocuklar için Cumhurbaşkanı olmaya davet etti. Yazıyı Instagram’dan paylaşan ünlü yazar, açıklamaya düştüğü notla şaşırttı: Ben zaten Cumhurbaşkanıyım…

Şiir Cumhuriyeti, Sunay Akın tarafından yazılan bir kitap… Akın’ın, söyleşilerinde bu cumhuriyeti kurduklarını anlattığı söyleniyor. Kız Kulesi özelleşmemişken daha, tekneyle çıkmışlar kuleye ve orayı ‘Şiir Cumhuriyeti’nin başkenti ilan etmişler…

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