Survivor 2017 Ünlüler Takımı açıklandı

Acun Ilıcalı, kendisine ait Twitter hesabından Survivor 2017'de yarışacak ünlüler takımını açıkladı.
Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8’de yayınlanacak olan 2017 Survivor kadrosunu açıkladı.
İşte 2017 Survivor’ın ünlüler takım
DJ Berna Öztürk
‘Çılgın’ lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu
Dünya Kick Boks Şampiyonu Sabriye Şengül
Oyuncu Seda Demir
Milli atlet Pınar Saka
Milli boksör Adem Kılıççı
Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen
Tarık Mengüç
Eski milli futbolcu İlhan Mansız
Milli atlet Sema Apak
Eski milli futbolcu Serhat Akın
Son güncelleme: 23:2831.12.2016