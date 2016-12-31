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Survivor 2017 Ünlüler Takımı açıklandı

Acun Ilıcalı, kendisine ait Twitter hesabından Survivor 2017'de yarışacak ünlüler takımını açıkladı.
23:2531 Aralık 2016
Magazin
Survivor 2017 Ünlüler Takımı açıklandı
Acun Ilıcalı, kendisine ait Twitter hesabından Survivor 2017'de yarışacak ünlüler takımını açıkladı.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8’de yayınlanacak olan 2017 Survivor kadrosunu açıkladı.

İşte 2017 Survivor’ın ünlüler takım

25

DJ Berna Öztürk

20

‘Çılgın’ lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu

24

Dünya Kick Boks Şampiyonu Sabriye Şengül

23

Oyuncu Seda Demir

22

Milli atlet Pınar Saka

26

Milli boksör Adem Kılıççı

27

Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen

28

Tarık Mengüç

29

Eski milli futbolcu İlhan Mansız

30

Milli atlet Sema Apak

21

Eski milli futbolcu Serhat Akın

Son güncelleme: 23:2831.12.2016
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