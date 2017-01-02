Survivor 2017 yarışmacısı Sema Apak kimdir?

Sema Apak, Survivor 2017 pistinde kendini gösterecek. Milli atlet, yakında başlayacak olan Survivor yeni sezonunda ünlüler takımında mücadele edecek. Peki Sema Apak kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Hangi branşlarda Türkiye'yi temsil etti?

Sema Apak, Survivor 2017 pistinde kendini gösterecek. Milli atlet, yakında başlayacak olan Survivor yeni sezonunda ünlüler takımında mücadele edecek. Peki Sema Apak kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Hangi branşlarda Türkiye'yi temsil etti?

Sema Apak, Survivor 2017’de ünlüler takımında yer alacak. Milli sporcu Sema Apak, bu sezon Dominik Cumhuriyeti’nde Survivor pistlerinde ter dökecek. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan ve 21 Ocak’ta başlayacak olan Survivor 2017 Ünlüler takımında milli atletimiz Sema Apak da yer alıyor. Peki Sema Apak kimdir?

SEMA APAK KİMDİR?

Sema Aydemir-Apak veya Sema Apak, 17 Ağustos 1985 Bursa doğumlu 400m engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci Türk atlet. 1.69 m boyunda 54 kg ağrlığında olan Sema Apak, Tayfun Akgün’ün antrenörlüğünde Enkaspor’un atletidir.

Sema Apak geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da yapılan yarışta 56.62sn’lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlidir. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır.

Sema Apak, 2005 yılında Avruğa Çoklu Branşlar Şampiyonası 2. liginde Slovenya’da Heptatlon branşında 22. oldu. 2006 yılında İspanya’da yapılan yine aynı branşta aynı ligde bu sefer 19. oldu. 2009’da yine Slovenya’da düzenlenen organizasyonda 19. oldu. 2011 yılında Çin’de yapılan Üniversite Yaz Oyunları’nda 400 metre engellide 11. gelmeyi başardı. Aynı yıl İzmir’de yapılan Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Ligi’nde 4*100 metre bayrak yarışında 44.71’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. 2012’de Helsinki’de yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre engellide 26. oldu. 4*100 metre bayrak yarışında ise 11. sırada yer aldı.