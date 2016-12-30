Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Survivor, kadrosunda üç sürpriz isim daha

Survivor 2017'de yarışacak ünlü isimler belli olmaya devam ediyor. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre yeni sezonda şarkıcı Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk de yarışmada mücadele edecek
11:3530 Aralık 2016
Magazin
Survivor, kadrosunda üç sürpriz isim daha
Survivor 2017'de yarışacak ünlü isimler belli olmaya devam ediyor. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre yeni sezonda şarkıcı Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk de yarışmada mücadele edecek

Yapımcı Acun Ilıcalı Survivor 2017’de yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Programın hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı, Survivor yeni sezonunda yer alacak üç ünlü ismi daha sosyal medya hesabından duyurdu.

Böylece İlhan Mansız, Serhat Akın, Furkan Kızılay’dan sonra Survivor’da yarışacağı belli olan ünlü sayısı 6’ya erişti. Ilıcalı’nın açıklamasına göre ‘Şakşuka’ şarkısıyla bilinen Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk yeni sezonda ödül için Dominik’te ter dökecek.

İLGİLİ HABERSerhat Akın Survivor 2017 kadrosuna dahil olduSerhat Akın Survivor 2017 kadrosuna dahil oldu
seda 978e02daf3ae334a99500f56c77af2da berna-ozturk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar